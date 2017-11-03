«Марсель» дисквалифицировал Эвра за удар болельщика по голове

Он отстранен от работы с командой за удар по голове болельщика перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1). Фанат оскорбил Эвра, который разминался с другими игроками «Марселя», за что получил удар по голове от футболиста. Сам игрок был удален до начала поединка.

— Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с Эвра и сообщил ему о немедленной дисквалификации и возможном дисциплинарном взыскании, — говорится на официальном сайте «Марселя». — Кроме того, первые результаты внутреннего расследования, проведенного клубом, показывают неприемлемое поведение со стороны нескольких провокаторов, которые оскорбили игрока во время его разминки. Как профессионал и опытный игрок Эвра не должен был реагировать столь неуместным образом. Клуб продолжает свое расследование и использует все доступные законные средства против лиц, которые под видом страсти к клубу ставят под угрозу его репутацию, оскорбляя игрока, а не поддерживая его.