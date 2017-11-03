«Марсель» дисквалифицировал Эвра за удар болельщика по голове
«Марсель» на своем официальном сайте объявил о дисквалификации защитника Патриса Эвра.
«Марсель» на своем официальном сайте объявил о дисквалификации защитника Патриса Эвра.
Он отстранен от работы с командой за удар по голове болельщика перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1). Фанат оскорбил Эвра, который разминался с другими игроками «Марселя», за что получил удар по голове от футболиста. Сам игрок был удален до начала поединка.
— Президент «Марселя»
Ранее стало известно, что на игрока завел дисциплинарное дело УЕФА. Ему может грозить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации.