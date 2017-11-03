«Ислочь» победила «Витебск» в 28-м туре ЧБ по футболу и покинула зону вылета, куда опустилась «Славия», уступившая «Днепру»

Источник: БЕЛТА

В первом из них футболисты «Ислочи», ведущие отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе, играли в гостях у «Витебска» и вышли вперед в самой концовке первого тайма после гола Руслана Ивашко. После перерыва гости увеличили свое преимущество — снова в самой концовке тайма второй мяч в ворота хозяев забил Вадим Побудей. После этой виктории у «Ислочи» 21 очко, и она поднялась на 14-е, спасительное место.

А в зону вылета опустилась мозырская «Славия», проигравшая в Могилеве местному «Днепру» со счетом 3:5. Таким образом, положение в нижней части турнирной таблицы сейчас таково: 11. «Днепр» — 25 очков (28 матчей), 12. «Крумкачы» — 22 (27), 13. «Минск» — 22 (27), 14. «Ислочь» — 21 (28), 15. «Славия» — 20 (28), 16. «Нафтан» — 10 (27).

Лидер чемпионата солигорский «Шахтер» свой 28-й поединок проведет в субботу, 4 ноября, в гостях у главного неудачника новополоцкого «Нафтана», который уже потерял шансы остаться в высшей лиге. Два других претендента на медали сыграют в выходные дни: минское «Динамо» 5 ноября примет гостей из «Слуцка», а борисовский БАТЭ 6 ноября в Жодино встретится с местным «Торпедо-БелАЗом».

После 27 туров у «Шахтера» 62 очка, в активе «Динамо» 59 баллов, а БАТЭ 58 очков.