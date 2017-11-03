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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Муса дал устное согласие на переход в «Халл Сити» в январе

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может перейти на правах аренды в «Халл Сити» в январе 2018 года, если не сумеет завоевать доверие нового главного тренера «лис» Клода Пюэля.

Источник: AP 2017

Как сообщает интернет-издание Today.ng, нигерийский форвард дал устное согласие на переход в клуб Чемпионшипа, который тренирует Леонид Слуцкий.

25-летний футболист выступал под руководством российского специалиста за московский ЦСКА, из которого и перешёл в «Лестер» в июле 2016 года.

По словам источника, близкого к игроку, Муса готов сменить клуб зимой, так как ему нужна игровая практика в преддверии чемпионата мира — 2018. Муса хочет выступать в клубе, в котором ему будет доверять главный тренер. В этой связи «Халл Сити» на данный момент является наиболее вероятным местом продолжения карьеры футболиста.

В сентябре Слуцкий сообщил, что в летнее трансферное окно Муса был очень близок к переходу в «Халл Сити».

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