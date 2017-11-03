Абрамович хочет уволить Конте. Это правда?

Источник: Спорт-Экспресс

КАК ИГРАЕТ «ЧЕЛСИ»?

В прошлом сезоне лондонский клуб за несколько туров до конца гарантировал себе победу в чемпионате Англии, но сейчас отстает от лидирующего «Манчестер Сити» уже на девять очков и занимает четвертое место. «Челси» уступил «горожанам» в очной встрече, а еще умудрился проиграть «Бернли» и «Кристал Пэлас», который до этого не набрал ни одного очка в премьер-лиге.

В еврокубках ситуация тоже так себе. «Челси» — единственный английский клуб, который проиграл в этой Лиге чемпионов и не лидирует в своей группе. В последнем матче с «Ромой» «синих» разгромили, а защита вела себя примерно вот так.

Chelsea's defending IS even funnier with Benny Hill music. pic.twitter.com/69Iy6RT6Q1 — Kristian vS Hæhre (@vonstrenginho) 1 ноября 2017 г.

ПОЧЕМУ КОНТЕ ХОТЯТ УВОЛИТЬ?

Не только за результаты. По информации Marca, который иногда «стреляет в молоко», владелец лондонского клуба Роман Абрамович не только недоволен игрой «Челси», но и прекратил общение с итальянцем — теперь они разговаривают только через Марину Грановскую. Якобы миллиардеру не нравится, что Конте постоянно конфликтует с футболистами, и не понимает, зачем итальянец решил расстаться с Диегу Костой. Испанская газета сообщила, что решение об отставке Конте уже принято.

ЧТО ГОВОРИТ САМ КОНТЕ?

Абрамович, как известно, с прессой не общается совсем. Но Конте вынужден. На прошлой неделе газета The Times опубликовала информацию, что якобы футболисты «Челси» устали от насыщенных тренировок итальянца. Именно это они и считают причиной многочисленных травм. Конте, услышав вопрос об этом, не стал церемониться с журналистами: «Вокруг нас все время крутится много чуши (Конте употребил непечатное выражение). С другими тренерами творилось то же самое. Журналисты пытаются создать проблемы между мной и игроками, но если кто-то продолжит об этом писать, то я дам ответ. Я отлично умею отвечать на такие вопросы».

How do you really feel about those reports speculating about your Chelsea future, Antonio Conte? ?? pic.twitter.com/fk3bngs9on — B/R Football (@brfootball) 27 октября 2017 г.

ЧТО ГОВОРЯТ ФУТБОЛИСТЫ?

Игроков «Челси» полтора года назад обвиняли в «сливе» Жозе Моуринью, хотя никто этого не доказал. В числе возможных предателей фигурировала и фамилия Фабрегаса. На этот раз испанец сыграл на опережение: «В прошлом году не было Лиги чемпионов. Было проще, так как можно было больше тренироваться. У Конте итальянские методы — мы должны много бегать, следить за здоровьем. В этом сезоне Лига чемпионов, и у нас не так много времени на восстановление. Нельзя бежать, например, в четверг. Это невозможно. Нам нужно время, чтобы организм восстановился».

ТРАВМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО?

Не очень, но больше, чем год назад. Старт сезона пропустил Азар, в начале октября ненадолго из строя выбыл Мората, весь последний месяц вылетел у Канте — и с отсутствием французского полузащитника многие и связывают проблемы «Челси». Помимо Канте, сейчас в лазарете находится Мозес. Фабрегас прав: в прошлом сезоне «Челси» было легче, потому что нагрузка была не так высока. Сейчас появилась Лига чемпионов, и результаты «синих» ухудшились.

КУДА МОЖЕТ УЙТИ КОНТЕ, И КТО ЕГО ЗАМЕНИТ?

По сведениям арабской прессы, Конте заинтересован в работе в «ПСЖ», но туда он может попасть только по окончании сезона. Британцы и итальянцы считают, что наиболее вероятный вариант — «Милан». Клуб с амбициями, который ужасно начал чемпионат.