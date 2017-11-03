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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси № 600, «Реал» на грани нервного срыва

«СЭ» анонсирует матчи одиннадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.

Источник: Спорт-Экспресс

МЕССИ ПРОВЕДЕТ 600-Й МАТЧ ЗА «БАРСЕЛОНУ»

Центральная встреча тура состоится в субботу на «Камп Ноу». «Барса» будет стараться наверстать упущенное в Греции, где на неделе каталонцы сыграли нулевую ничью с «Олимпиакосом». Главным действующим лицом должен стать Лионель Месси — игра против «Севильи» станет для него 600-й в сине-гранатовой футболке. Команда из Андалусии — его любимый противник: на счету аргентинца 29 голов в ворота южан, больше в ла лиге Лео не забивал никому (на втором месте «Атлетико» — 27 мячей, на третьем — «Реал» и «Валенсия» — 24 гола). Гости же постараются удержать набранный ритм — после трех поражений подряд (во всех турнирах) с общим счетом 1:10, севильцы наконец-то начали побеждать, с одинаковым счетом 2:1 одолев в ла лиге «Леганес» и в ЛЧ — московский «Спартак».

«Севилья» — один из самых сложных соперников для Эрнесто Вальверде. Субботняя игра станет для рулевого «Барсы» двадцатой против андалусийцев в чемпионате Испании. Статистика его команд в 19 встречах пока не в пользу «Муравья"-тренера: 8 побед, 1 ничья, 10 поражений. Ситуация располагает к тому, чтобы начать исправлять эти цифры в свою пользу, особенно с учетом одного интересного факта: первый гол за «Барселону» «Муравей"-игрок забил как раз в ворота «Севильи».

«РЕАЛ» РАСТОПЧЕТ «ЛАС ПАЛЬМАС»

«Королевский» клуб проживает самый сложный период за последние годы и находится на грани нервного срыва. После первых десяти туров чемпионата — уже два поражения и 8 очков отставания от первого места. Подопечные Зидана разучились выигрывать и забивать — лучшими бомбардирами команды со скромными тремя голами являются Марко Асенсио и Иско, у Роналду и Бензема по одному точному попаданию. К игре с островитянами в строй должен вернуться Гарет Бэйл — может быть, валлиец начнет ликвидировать голевой дефицит «сливочных»?

«Лас-Пальмас» вряд ли может рассчитывать на чудо. «Реал», конечно, пока выступает в чемпионате на «Сантьяго Бернабеу» из рук вон плохо: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение при разности мячей 8−4, но у островитян дела гораздо хуже. Команда не побеждает с сентября, проиграла шесть матчей подряд и имеет все шансы выбить «несчастливую» семерку в это воскресенье. Причем, сделать это по-крупному — мадридцам нужно возвращаться в большую гонку, пока не стало слишком поздно.

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«ВАЛЕНСИЯ» И ДЗАДЗА СОТВОРЯТ ИСТОРИЮ

«Летучие мыши» уже установили историческое достижение, показав лучший старт команды в чемпионате за все времена: 7 побед и 3 ничьи в первых 10 матчах ла лиги. На очереди следующий рекорд — никогда прежде «Валенсия» не побеждала в семи играх подряд. Во встрече против «Леганеса» прежнее достижение может быть обновлено. В прошлом году — первом для клуба из пригорода Мадрида в элите испанского футбола — командам довелось встретиться даже четыре раза (по 2 матча в чемпионате и Кубке), и всякий раз победа оставалась за валенсийцами. Но легкой игры в субботу в Валенсии никто не ждет.

Симоне Дзадза, лучший бомбардир «лос че» в чемпионате (9 голов), также имеет шанс войти в историю и повторить рекордное достижение легендарного игрока «Валенсии» 40-х-50-х гг. Эдмундо Суареса, известного как Мундо, который в 1944 году отличился в семи турах ла лиги подряд. У итальянца за спиной таких туров пока шесть. «Месталья» с радостью поддержит хорошее начинание.

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3 ноября, пятница
23:00. БЕТИС — ХЕТАФЕ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.04 — Н 3.49 — П2 3.6.

4 ноября, суббота
15:00. ВАЛЕНСИЯ — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.47 — Н 4.02 — П2 6.07
18:15. ДЕПОРТИВО — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 4.58 — Н 3.51 — П2 1.73
20:30. АЛАВЕС — ЭСПАНЬОЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.81 — Н 2.96 — П2 2.59
22:45. БАРСЕЛОНА — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 3:0. Прогноз WinLine — П1 1.17 — Н 7.04 — П2 11.0.

5 ноября, воскресенье
14:00. ЛЕВАНТЕ — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.35 — Н 3.16 — П2 2.96
18:15. СЕЛЬТА — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.03 — Н 3.35 — П2 3.46
20:30. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.57 — Н 4.00 — П2 5.22
20:30. ВИЛЬЯРРЕАЛ — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.53 — Н 4.09 — П2 5.52
22:45. РЕАЛ — ЛАС ПАЛЬМАС. Прогноз «СЭ» — 4:0. Прогноз WinLine — П1 1.06 — Н 10.0 — П2 19.0.

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