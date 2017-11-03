Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова колко высказалась про новые антироссийские действия США
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Два друга придумали бизнес, который привлек 21 страну
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Еврокубки
2.11
Реал Сосьедад3
Вардар0
Футбол. Еврокубки
2.11
Русенборг1
Зенит1
Все события
Фигура на льду: Плющенко — 35
Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
«Ах, какие ножки»: Климова затмила Анджелину Джоли
СМИ: Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Варламов установил личный рекорд по отраженным броскам в НХЛ
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
13:53 (мск), источник: ТАСС

Моуринью заявил, что его дело по факту уклонения от уплаты налогов закрыто

ТАСС, 3 ноября. Дело по факту уклонения от уплаты налогов главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью закрыто. Об этом заявил сам Моуринью, слова которого приводит ESPN.

Источник: Reuters

В конце 2016 года немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на данные, полученные от информаторов онлайн-платформы Footbal Leaks, сообщил, что Моуринью не уплатил налоги на сумму около €12 млн. Позднее появилась информация о том, что прокуратура Мадрида подозревает Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму в €3,3 млн в 2011—2012 годах, когда он был главным тренером испанского «Реала», в пятницу 54-летний специалист предстал перед судом в Мадриде по данному делу.

Читайте также
Жозе-тайм. «МЮ» продолжает погоню за «Манчестер Сити»

«Мне сказали, что моя налоговая история чиста, — сказал Моуринью после заседания суда. — Спустя несколько лет мне сообщили, что в отношении меня открыто дело, для разрешения которого мне надо заплатить определенную сумму. Я не стал с этим спорить, сделал платеж, после чего было объявлено, что мое дело закрыто».

Это не первый случай, когда футболисты и тренеры разрешали свои налоговые проблемы при помощи денежных выплат. Ранее в уклонении от уплаты налогов подозревался нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, изначально он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, однако позднее его наказание было заменено на штраф в €250 тыс. Кроме того, согласно информации СМИ, нападающему «Реала» Криштиану Роналду, который также подозревался в налоговых махинациях, было предложено заменить потенциально более суровое наказание на денежный штраф. Судебные разбирательства по его делу продолжаются.

Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 27 мая 2016 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. В качестве главного тренера, помимо МЮ и «Реала», Моуринью работал в португальских командах «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянском «Интере», английском «Челси».

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Баскетболист УНИКСа Хоакин Колом стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ
Рахимов назвал слухами информацию о его возможном назначении главным тренером ФК "Ахмат"
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ
Число россиян, по которым идет следствие по ОИ-2014, возросло
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Варламов установил личный рекорд по отраженным броскам в НХЛ
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
Представитель «Русенборга»: Фанатами «Зенита» ранен секьюрити
Российский теннисист сыграет в полуфинале турнира в Китае
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь