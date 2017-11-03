Моуринью заявил, что его дело по факту уклонения от уплаты налогов закрыто

Источник: Reuters

В конце 2016 года немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на данные, полученные от информаторов онлайн-платформы Footbal Leaks, сообщил, что Моуринью не уплатил налоги на сумму около €12 млн. Позднее появилась информация о том, что прокуратура Мадрида подозревает Моуринью в уклонении от уплаты налогов на сумму в €3,3 млн в 2011—2012 годах, когда он был главным тренером испанского «Реала», в пятницу 54-летний специалист предстал перед судом в Мадриде по данному делу.

«Мне сказали, что моя налоговая история чиста, — сказал Моуринью после заседания суда. — Спустя несколько лет мне сообщили, что в отношении меня открыто дело, для разрешения которого мне надо заплатить определенную сумму. Я не стал с этим спорить, сделал платеж, после чего было объявлено, что мое дело закрыто».

Это не первый случай, когда футболисты и тренеры разрешали свои налоговые проблемы при помощи денежных выплат. Ранее в уклонении от уплаты налогов подозревался нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, изначально он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, однако позднее его наказание было заменено на штраф в €250 тыс. Кроме того, согласно информации СМИ, нападающему «Реала» Криштиану Роналду, который также подозревался в налоговых махинациях, было предложено заменить потенциально более суровое наказание на денежный штраф. Судебные разбирательства по его делу продолжаются.