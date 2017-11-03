Шотландский комментатор сообщил об интересе «Селтика» к Патрику Твумаси

«Твумаси был бы неплохим приобретением для шотландского чемпионата. Я считаю наиболее вероятным может стать приглашение «Селтика». Во втором матче в «Астане» форвард произвел хорошее впечатление. Он очень быстрый и техничный. За ним пристально следят в «Селтике». В последних матчах он действует очень хорошо. Если он продолжит играть в том же ключе, то по завершении сезона может рассчитывать на контракт с «кельтами». На мой взгляд, это будет неплохое усиление для «Селтика», — поделился Прован.