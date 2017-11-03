Шотландский комментатор сообщил об интересе «Селтика» к Патрику Твумаси
Ветеран шотландского футбола и комментатор Давид Прован в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об интересе «Селтика» к игроку «Астаны» Патрику Твумаси.
Ветеран шотландского футбола и комментатор Давид Прован в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об интересе «Селтика» к игроку «Астаны» Патрику Твумаси.
«Твумаси был бы неплохим приобретением для шотландского чемпионата. Я считаю наиболее вероятным может стать приглашение «Селтика». Во втором матче в «Астане» форвард произвел хорошее впечатление. Он очень быстрый и техничный. За ним пристально следят в «Селтике». В последних матчах он действует очень хорошо. Если он продолжит играть в том же ключе, то по завершении сезона может рассчитывать на контракт с «кельтами». На мой взгляд, это будет неплохое усиление для «Селтика», — поделился Прован.
Ранее Твумаси был назван лучшим в победном матче Лиги Европы против изральского «Маккаби». Нападающий стал автором единственного победного гола «Астаны».
Отметим, что после дубля в ворота «Маккаби» в домашнем матче Лиги Европы, Патрик Твумаси получил вызов в сборную Ганы. В свою очередь, шотландский журналист спортивного сайта Yahoo Sports UK Джейми Керри призвал руководство «Рейнджерса» обратить внимание на форварда.
Напомним, Твумаси продлил контракт с «Астаной» до 2019 года, хотя ганцем интересовался турецкий «Бурсаспор». В итоге данное предложение не устроило казахстанскую команду.