Слуцкий назвал главную причину нестабильных выступлений «Халла»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что главная проблема команды,
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что главная проблема команды,
«Последняя неделя получилась разочаровывающей. Результат прошлого матча получился для нас нехорошим, но мы должны продолжать усердно работать. Нужно провести много теоретических занятий, попытаться изменить настрой игроков и улучшить физическое состояние.
Некоторые футболисты «Халла» сейчас травмированы. У нас нет большого выбора при определении стартового состава, однако для меня сейчас самое важное — психология игроков. Считаю, что мы выступаем нестабильно именно
«Халл Сити» после 15 туров в Чемпионшипе располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.