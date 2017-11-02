Слуцкий назвал главную причину нестабильных выступлений «Халла»

Некоторые футболисты «Халла» сейчас травмированы. У нас нет большого выбора при определении стартового состава, однако для меня сейчас самое важное — психология игроков. Считаю, что мы выступаем нестабильно именно из-за отсутствия нормального психологического состояния. Когда команда пропускает, то полностью ломается и забывает обо всех своих принципах и тактических наработках. Изменить эту ситуацию — моя первостепенная задача. Игра «Халла» должна оставаться на приличном уровне всё время, а не ломаться после первого же пропущенного гола, — сказал Слуцкий в интервью каналу «Халл Сити».