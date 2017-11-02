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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий назвал главную причину нестабильных выступлений «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что главная проблема команды, из-за которой она не может показывать стабильную игру, кроется в её психологическом состоянии.

Источник: Reuters

«Последняя неделя получилась разочаровывающей. Результат прошлого матча получился для нас нехорошим, но мы должны продолжать усердно работать. Нужно провести много теоретических занятий, попытаться изменить настрой игроков и улучшить физическое состояние.

Некоторые футболисты «Халла» сейчас травмированы. У нас нет большого выбора при определении стартового состава, однако для меня сейчас самое важное — психология игроков. Считаю, что мы выступаем нестабильно именно из-за отсутствия нормального психологического состояния. Когда команда пропускает, то полностью ломается и забывает обо всех своих принципах и тактических наработках. Изменить эту ситуацию — моя первостепенная задача. Игра «Халла» должна оставаться на приличном уровне всё время, а не ломаться после первого же пропущенного гола, — сказал Слуцкий в интервью каналу «Халл Сити».

«Халл Сити» после 15 туров в Чемпионшипе располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.

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