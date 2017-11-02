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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саньоль уволен из «Баварии»

«Бавария» рассталась с тренером Вилли Саньолем, который входил в штаб Карло Анчелотти, сообщает Bild.

Источник: Reuters

Новый наставник мюнхенцев Юпп Хайнкес не видел француза в качестве своего помощника.

Напомним, Саньоль подписал контракт с «Баварией» в июне. Соглашение было рассчитано до 2019 года. После увольнения Анчелотти он исполнял обязанности главного тренера до прихода Хайнкеса.

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