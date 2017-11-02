Футболист «Антверпена» внезапно скончался на тренировке команды в возрасте 17 лет

Источник: Reuters

Как сообщается, трагический инцидент случился на занятии молодежной команды «Антверпена» вечером во вторник, 31 октября. Игрок упал без сознания, члены медицинского штаба команды и тренеры начали немедленно проводить реанимационные процедуры, после чего Лобанзо был в критическом состоянии доставлен в клинику. В итоге юноша провел в больнице чуть более одного дня и скончался утром в четверг, не приходя в сознание.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, клуб окажет всяческую поддержку родным и близким Лобанзо, а также проведет необходимые консультации и обеспечит помощь психологов нескольким десяткам товарищей погибшего по команде, которые стали свидетелями трагедии.