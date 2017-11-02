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19:28 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Антверпена» внезапно скончался на тренировке команды в возрасте 17 лет

Футболист бельгийского «Антверпена» 17-летний Джоэл Лобанзо скончался на тренировке команды в результате внезапной остановки сердца, сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: Reuters

Как сообщается, трагический инцидент случился на занятии молодежной команды «Антверпена» вечером во вторник, 31 октября. Игрок упал без сознания, члены медицинского штаба команды и тренеры начали немедленно проводить реанимационные процедуры, после чего Лобанзо был в критическом состоянии доставлен в клинику. В итоге юноша провел в больнице чуть более одного дня и скончался утром в четверг, не приходя в сознание.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, клуб окажет всяческую поддержку родным и близким Лобанзо, а также проведет необходимые консультации и обеспечит помощь психологов нескольким десяткам товарищей погибшего по команде, которые стали свидетелями трагедии.

Кроме того, руководство «Антверпена» настоятельно попросило представителей СМИ не тревожить расспросами родных и близких погибшего, и намерено ограничить в ближайшее время общение с прессой, чтобы провести в тишине время траура и скорби по игроку.

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