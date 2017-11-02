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18:33 (мск), источник: Sports.kz

Футболисты «Ордабасы» бойкотировали тренировку из-за задержки зарплаты

Игрокам ФК «Ордабасы» четвертый месяц не платят заработную плату. Сегодня должна была состояться тренировка перед матчем 5-го ноября, однако игроки решили устроить бойкот и не выходить на нее. По их словам, крайний срок выплаты заработной платы, установленный руководством клуба, 2 ноября. Однако денег сегодня никто не получил.

Прибыв на стадион им. Кажимукана к началу тренировки, мы обнаружили, что никто на поле сегодня выходить не собирается. Прибывший на место президент клуба Бахтияр Байсеитов собрал всех игроков для обсуждения на закрытом собрании, куда журналистов не пустили. По его окончании расстроенные футболисты признались, что их опять оставили «с носом».

«Ну, мы решили не тренироваться, потому что все знают, что мы не получаем зарплату уже 4 месяца. Должны были сегодня расплатиться, но ответа от руководства нет», — пожаловался вратарь Алмат Бекбаев.

Однако президент клуба Бахтияр Байсеитов заявил, что проблем никаких нет, а задержка заработной платы — это обычная ситуация для казахстанских клубов.

«Все нормально. Это везде, в 3−4 командах зарплаты не выдаются вовремя, я имею в виду. Просто получилось так, что мы здесь не какие-то меценаты или миллиардеры, которые содержат команду. А здесь деньги нам выделяют с акимата», — сказал президент ФК «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов.

Руководитель областного управления спорта Алибек Нуртаев сообщил по телефону, что в курсе проблемы, и сейчас стороны ищут способы ее решения.

 — То есть это все сейчас под вопросом?
— Ну, как под вопросом, сейчас решается процедуры законные, эти процедуры надо выдержать, главное понимание есть.

 — Игроки могут рассчитывать на то, что зарплата им будут выплачиваться?
— Конечно, могут".

Руководство клуба обещает выплатить долгожданный оклад до конца ноября.

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