Король умер. «Реал» складывает корону?
Мадридский клуб оказался в кризисе. Что произошло с лучшим клубом мира последних лет за эти два месяца?
Мадридский клуб оказался в кризисе. Что произошло с лучшим клубом мира последних лет за эти два месяца?
В июне «Реал» завоевал 12-й Кубок чемпионов, став первой командой в новейшей истории турнира, которой главный трофей покорился два раза подряд. В августе «Королевский клуб» ровным
ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ
В минувшую пятилетку «Реал» три раза поднимал над головой лигочемпионский трофей и лишь однажды, в мае 2017-го, главный приз чемпионата Испании. Здесь можно было бы пуститься в рассуждения о невероятной силе ла лиги, где тяжело приходится даже такому «сливочному» гранду, но дело совсем в другом — просто мечты о 10-м Кубке чемпионов, пресловутой «Десиме» (от испанского слова décimo — «десятый»), были куда навязчивее и важнее мыслей о 33-м чемпионстве. «Десиму» «Реал» ждал 12 лет, с 2002 года, и, дождавшись ее в 2014-м (4:1 в финале с «Атлетико»), тут же начал ждать 11-й, 12-й кубок и далее по возрастанию. На европейских полях мадридцы ложились костьми, на испанских — могли дать слабину. Но в прошлом году у них не было слабых мест, и первое за пять лет чемпионство, 33-е по счету, нашло своих столичных героев.
После этого были победы в лигочемпионском финале в Кардиффе над «Ювентусом» (4:1), в Суперкубке Европы над «МЮ» (2:1), разгром «Барсы» в испанском Суперкубке. И вдруг наступило пресыщение от наград. Это естественный процесс, через него проходят все спортсмены, какими бы профессионалами они ни были. Мотивационное чревоугодие.
На своем опыте могу сказать, что когда «Реал» проигрывает пару матчей, тут же начинаются разговоры о кризисе. Но мы всегда наносим ответный удар. И ставим на место тех, кто считает, что с нами покончено.
«Реал» очень долго снизу вверх смотрел на успехи
Криштиану Роналду покорились чемпионат Европы-2016 и три «Золотых мяча» за 4 года (к ним, скорее всего, в этом декабре добавится четвертый) — какие еще цели ставить перед собой португальцу? За кем теперь гнаться «Реалу», когда он и так на вершине, один как перст?
ТРАВМЫ
Есть, разумеется, и более конкретные причины этого кризиса. Весь прошлый сезон Зидана называли королем ротации: грамотное чередование игровых схем и футболистов на поле помогло ведущим игрокам избежать усталости и травм, и в результате в том же кардиффском финале «Реал» просто перебегал «Ювентус», у которого силы закончились уже к перерыву. На этот раз все сразу пошло не так. «Сливочный» лазарет стал пополняться с пугающей быстротой: Бэйл, Карвахаль, Ковачич, Навас, Варан — и это только те, кто прямо сейчас продолжает залечивать травмы. Несколько недель пропустил Марселу, месяц отсутствовал Бензема — в таком положении говорить о качественной ротации не приходится. В итоге бразилец и француз, уже вернувшись в строй, никак не могут выйти на прежний уровень, на воротах стоит Касилья, который далеко не так же надежен, как Навас, а по правой бровке бегает Ашраф — толковый и перспективный, но совсем не Карвахаль.
Возможно, некоторые футболисты физически готовы хуже других. Но в целом наши игроки в порядке. Конечно, мы не рады тому, что происходит. Но впереди еще много матчей, чтобы изменить ситуацию.
МОЛЧАНИЕ ЛИДЕРОВ
«Реал» сталкивался со сложными моментами и в прошлом году. Но всякий раз происходило одно из двух: или наступала 93-я минута, и в штрафной соперника взмывал Серхио Рамос, чтобы сравнять счет/принести команде победу, или Роналду брал все в свои руки, точнее, ноги и выигрывал матчи в одиночку. Рамос приходит в штрафную все реже и всякий раз безуспешно, а для португальца нынешний чемпионат и вовсе начался с четырехматчевой дисквалификации. В шести играх после его возвращения «Реал» потерпел два поражения, а сам Криштиану смог забить лишь однажды. Мадридский «Король» вообще очень долго молчал, а заговорил только после поражения от «Тоттенхэма».
Нельзя сказать, что наша команда стала хуже, чем в прошлом сезоне. Возможно, она менее опытная. Пепе, Хамес, Мората — большие игроки. Те, кто пришел им на смену, моложе. Им нужно время. И это не попытка найти оправдание. Не бывает все время хорошо. Но главное, что будет в конце, а не в начале. Главное, чем все закончится.
ИНЕРТНОСТЬ СКАМЕЙКИ ЗАПАСНЫХ
«Реал» в межсезонье радостно потирал руки, избавившись от Альваро Мораты (ушел в «Челси») и Хамеса Родригеса (арендован «Баварией»), которые неизменно усиливали игру, когда в прошлом сезоне появлялись в старте или выходили на замену. В активе колумбийца было 11 голов и 11 результативных передач, у испанца — 20 мячей и 4 голевых паса.
После 10 туров нынешнего чемпионата у «Королевского клуба» 19 забитых мячей, лучшие бомбардиры — Марко Асенсио и Иско (по 3 мяча), у Роналду и Бензема по одному точному попаданию. Футболисты, призванные усиливать игру со скамейки запасных, теряются, появляясь на поле — Лукас Васкес, Маркос Льоренте, Дани Себальос играют пока ниже своих возможностей. Об этом тоже упомянул Роналду после поражения на «Уэмбли»: «Пепе, Мората и Хамес делали нас более сильными. Те, кто играют сейчас, еще слишком молоды».
«Обними меня, Хамес. В Мадриде по нам скучают».
НИЗКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОМЕНТОВ
«Реал» наносит невероятное количество ударов по воротам в каждом матче, но в цель попадает лишь каждый десятый выстрел (19 голов после 193 ударов). Роналду проверяет на прочность каркас ворот и промахивается с нескольких метров, Бензема бьет по воробьям, Бэйл бьет баклуши. Единственное светлое пятно в сегодняшнем «Реале» — Иско, но одному ему не под силу вытащить команду из трясины, в которую она угодила. Он находится в фантастической форме, в каждой игре ставит на поток острые передачи, классные финты и хитрые удары, но не чувствует поддержки за спиной.
ВЫЗОВ ЗИДАНУ
Такого плохого старта чемпионата у «Реала» не было со времен Жозе Моуринью. Последний раз мадридцы набирали 20 очков в 10 первых играх в сезоне-2012/13. Тот сезон, последний для португальского тренера в испанской столице, «сливочные» закончили на втором месте — в 15 баллах позади «Барселоны» под руководством Тито Вилановы. Был еще сезон-2006/07, когда у «Королевского клуба» при Фабио Капелло тоже оказалось 20 очков после 10 туров, вот только отставание от первого места тогда исчислялось всего тремя баллами, которые мадридцы в итоге смогли отыграть и взять золотые медали. Сегодняшняя ситуация — определенный вызов для Зинедина Зидана: «Реал» никогда прежде не становился чемпионом, находясь в 8 очках позади текущего лидера. Тем интереснее, что произойдет весной: «королевский» клуб повернет историю вспять или сложит корону к ногам победителя?