Король умер. «Реал» складывает корону?

Источник: Спорт-Экспресс

В июне «Реал» завоевал 12-й Кубок чемпионов, став первой командой в новейшей истории турнира, которой главный трофей покорился два раза подряд. В августе «Королевский клуб» ровным сине-гранатовым слоем, как масло на хлеб, размазал «Барселону» в спарринге за Суперкубок Испании (5:1 по сумме двух встреч). В октябре уступил дебютанту ла лиги «Жироне» (1:2), потерпев второе поражение в 10 турах, и на 8 очков отстал от лидера, а в первый день ноября с треском проиграл «Тоттенхэму» в дебютном матче на «Уэмбли» (1:3). Что произошло с лучшим клубом мира последних лет за эти два месяца?

1 - Tottenham's 3-1 victory was Real Madrid’s biggest loss in a CL group game since November 2008, losing 2-0 against Juventus. Slump. pic.twitter.com/HCn5kihCWQ — OptaJoe (@OptaJoe) 1 ноября 2017 г.

ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ

В минувшую пятилетку «Реал» три раза поднимал над головой лигочемпионский трофей и лишь однажды, в мае 2017-го, главный приз чемпионата Испании. Здесь можно было бы пуститься в рассуждения о невероятной силе ла лиги, где тяжело приходится даже такому «сливочному» гранду, но дело совсем в другом — просто мечты о 10-м Кубке чемпионов, пресловутой «Десиме» (от испанского слова décimo — «десятый»), были куда навязчивее и важнее мыслей о 33-м чемпионстве. «Десиму» «Реал» ждал 12 лет, с 2002 года, и, дождавшись ее в 2014-м (4:1 в финале с «Атлетико»), тут же начал ждать 11-й, 12-й кубок и далее по возрастанию. На европейских полях мадридцы ложились костьми, на испанских — могли дать слабину. Но в прошлом году у них не было слабых мест, и первое за пять лет чемпионство, 33-е по счету, нашло своих столичных героев.

После этого были победы в лигочемпионском финале в Кардиффе над «Ювентусом» (4:1), в Суперкубке Европы над «МЮ» (2:1), разгром «Барсы» в испанском Суперкубке. И вдруг наступило пресыщение от наград. Это естественный процесс, через него проходят все спортсмены, какими бы профессионалами они ни были. Мотивационное чревоугодие.

На своем опыте могу сказать, что когда «Реал» проигрывает пару матчей, тут же начинаются разговоры о кризисе. Но мы всегда наносим ответный удар. И ставим на место тех, кто считает, что с нами покончено. Серхио Рамос

«Реал» очень долго снизу вверх смотрел на успехи сине-гранатовых, копил силы и злость, затем выдал лучший свой еврокубковый рывок за последние 60 лет — с тех самых легендарных пяти Кубков чемпионов подряд с 1956-го по 1960-й — и «сгорел». Профессионализм профессионализмом, но в спорте вперед ведет только победный голод, жажда наград. Когда они утолены, движение замирает. Как на командном уровне, так и на индивидуальном.

Криштиану Роналду покорились чемпионат Европы-2016 и три «Золотых мяча» за 4 года (к ним, скорее всего, в этом декабре добавится четвертый) — какие еще цели ставить перед собой португальцу? За кем теперь гнаться «Реалу», когда он и так на вершине, один как перст?

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан | Источник: Reuters

ТРАВМЫ

Есть, разумеется, и более конкретные причины этого кризиса. Весь прошлый сезон Зидана называли королем ротации: грамотное чередование игровых схем и футболистов на поле помогло ведущим игрокам избежать усталости и травм, и в результате в том же кардиффском финале «Реал» просто перебегал «Ювентус», у которого силы закончились уже к перерыву. На этот раз все сразу пошло не так. «Сливочный» лазарет стал пополняться с пугающей быстротой: Бэйл, Карвахаль, Ковачич, Навас, Варан — и это только те, кто прямо сейчас продолжает залечивать травмы. Несколько недель пропустил Марселу, месяц отсутствовал Бензема — в таком положении говорить о качественной ротации не приходится. В итоге бразилец и француз, уже вернувшись в строй, никак не могут выйти на прежний уровень, на воротах стоит Касилья, который далеко не так же надежен, как Навас, а по правой бровке бегает Ашраф — толковый и перспективный, но совсем не Карвахаль.

Возможно, некоторые футболисты физически готовы хуже других. Но в целом наши игроки в порядке. Конечно, мы не рады тому, что происходит. Но впереди еще много матчей, чтобы изменить ситуацию. Зинедин Зидан

МОЛЧАНИЕ ЛИДЕРОВ

«Реал» сталкивался со сложными моментами и в прошлом году. Но всякий раз происходило одно из двух: или наступала 93-я минута, и в штрафной соперника взмывал Серхио Рамос, чтобы сравнять счет/принести команде победу, или Роналду брал все в свои руки, точнее, ноги и выигрывал матчи в одиночку. Рамос приходит в штрафную все реже и всякий раз безуспешно, а для португальца нынешний чемпионат и вовсе начался с четырехматчевой дисквалификации. В шести играх после его возвращения «Реал» потерпел два поражения, а сам Криштиану смог забить лишь однажды. Мадридский «Король» вообще очень долго молчал, а заговорил только после поражения от «Тоттенхэма».

Нельзя сказать, что наша команда стала хуже, чем в прошлом сезоне. Возможно, она менее опытная. Пепе, Хамес, Мората — большие игроки. Те, кто пришел им на смену, моложе. Им нужно время. И это не попытка найти оправдание. Не бывает все время хорошо. Но главное, что будет в конце, а не в начале. Главное, чем все закончится. Криштиану Роналду

ИНЕРТНОСТЬ СКАМЕЙКИ ЗАПАСНЫХ

«Реал» в межсезонье радостно потирал руки, избавившись от Альваро Мораты (ушел в «Челси») и Хамеса Родригеса (арендован «Баварией»), которые неизменно усиливали игру, когда в прошлом сезоне появлялись в старте или выходили на замену. В активе колумбийца было 11 голов и 11 результативных передач, у испанца — 20 мячей и 4 голевых паса.

После 10 туров нынешнего чемпионата у «Королевского клуба» 19 забитых мячей, лучшие бомбардиры — Марко Асенсио и Иско (по 3 мяча), у Роналду и Бензема по одному точному попаданию. Футболисты, призванные усиливать игру со скамейки запасных, теряются, появляясь на поле — Лукас Васкес, Маркос Льоренте, Дани Себальос играют пока ниже своих возможностей. Об этом тоже упомянул Роналду после поражения на «Уэмбли»: «Пепе, Мората и Хамес делали нас более сильными. Те, кто играют сейчас, еще слишком молоды». Где-то в Лондоне сейчас смеется испанец по имени Альваро, уже настрелявший 7 голов в английской премьер-лиге.

«Обними меня, Хамес. В Мадриде по нам скучают».

НИЗКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОМЕНТОВ

«Реал» наносит невероятное количество ударов по воротам в каждом матче, но в цель попадает лишь каждый десятый выстрел (19 голов после 193 ударов). Роналду проверяет на прочность каркас ворот и промахивается с нескольких метров, Бензема бьет по воробьям, Бэйл бьет баклуши. Единственное светлое пятно в сегодняшнем «Реале» — Иско, но одному ему не под силу вытащить команду из трясины, в которую она угодила. Он находится в фантастической форме, в каждой игре ставит на поток острые передачи, классные финты и хитрые удары, но не чувствует поддержки за спиной. Что-то заржавело в командном механизме, каждый игрок идет не в ногу, каждый слышит другой барабан.

ВЫЗОВ ЗИДАНУ