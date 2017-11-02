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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандо Торрес намерен зимой покинуть «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес планирует покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

Источник: Reuters

Согласно информации источника, футболист недоволен тем, что у него нет соответствующей игровой практики. Он уже начал рассматривать предложения, поступающие ему из Китая и США. Не следует забывать и о том, что с января на поле сможет выходить форвард Диего Коста, что ещё больше осложнит задачу Торреса.

По итогам 10 туров чемпионата Испании Торрес принял участие в 6 матчах чемпионата Испании, но в основном составе выходил на поле лишь один раз. Голами и результативными передачами он не отметился.

Контракт Торреса с «Атлетико» в силе до лета 2018 года.

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