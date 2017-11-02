Фернандо Торрес намерен зимой покинуть «Атлетико»

Согласно информации источника, футболист недоволен тем, что у него нет соответствующей игровой практики. Он уже начал рассматривать предложения, поступающие ему из Китая и США. Не следует забывать и о том, что с января на поле сможет выходить форвард Диего Коста, что ещё больше осложнит задачу Торреса.