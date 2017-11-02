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В контракте Дибалы с «Ювентусом» может появиться сумма отступных в € 230 млн
«Ювентус» в ближайшее время собирается подписать новое соглашение со своим нападающим Пауло Дибалой.
«Ювентус» в ближайшее время собирается подписать новое соглашение со своим нападающим Пауло Дибалой.
Если это произойдёт, в контракте 23-летнего аргентинского футболиста появится сумма отступных в размере € 230 млн, сообщает A Bola со ссылкой на информацию от итальянских СМИ.
Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до июня 2022 года. Форвард перешёл в туринский клуб из «Палермо» в 2015 году за € 32 млн. В нынешнем сезоне Пауло забил 11 голов в 19 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.