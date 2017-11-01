Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Экс-игрок «Милана» и «Фиорентины» Сальватори умер на 50-м году жизни от рака
Бывший полузащитник «Милана» и «Фиорентины» Стефано Сальватори скончался в возрасте 49 лет.
Бывший полузащитник «Милана» и «Фиорентины» Стефано Сальватори скончался в возрасте 49 лет.
Причиной смерти игрока стал рак, с которым Сальватори боролся в последние годы своей жизни, информирует Football Italia.
Стефано Сальватори начал свою карьеру в «Лодиджани», после чего присоединился к молодежной системе «Милана» в 1985 году. Итальянец выигрывал с россонери Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Большую часть карьеры он провел в шотландском клубе «Хартс», вместе с которым в 1998 году выиграл Кубок Шотландии.