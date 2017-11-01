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19:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар и Роналду не попали в сборную Европы

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам октября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), ABola (Португалия), Marca (Испания), DeTelegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), Tipsbladet (Дания), ELF Voetbal (Голландия), Nemzeti Sport (Венгрия), So Foot (Франция) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

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В сборную октября вошли (4−3−3): тер Штеген («Барселона», 7 голосов); Киммих («Бавария», 7), Отаменди («Манчестер Сити», 5), Юмтити («Барселона», 7), Менье («ПСЖ», 4) — Л. Сане («Манчестер Сити», 6). Де Брейне («Манчестер Сити», 12), Гонсалу Гедеш («Валенсия», 5) — Месси («Барселона», 10), Иммобиле («Лацио», 8), Кавани («ПСЖ», 7).

Вариант «СЭ» выглядит так (3−1−3−3): тер Штеген; Киммих, Отаменди, Юмтити; Бускетс («Барселона»); Де Брейне, Гонсалу Гедеш, Л. Сане; Месси, Икарди («Интер»), Кейн («Тоттенхэм»).

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Облак («Атлетико»), Ханданович («Интер»), Ареола («ПСЖ»), Эдерсон («Манчестер Сити»);.

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защитники Уокер, Стоунс (оба — «Манчестер Сити»), Кулибали, Гулям (оба — «Наполи»), Пике, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Коларов («Рома»), Шкриньяр («Интер»), Матье («Спортинг»), Дэйвис («Тоттенхэм»), Алаба («Бавария»), Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Салиф Сане («Ганновер»), Колашинац («Арсенал»), Кюрзава («ПСЖ»);.

полузащитники Дибала, Хедира (оба — «Ювентус»), Рабьо («ПСЖ»), Иньеста («Барселона»), Эриксен («Тоттенхэм»), Иско, Модрич (оба — «Реал»), Э. Азар («Челси»), Перишич («Интер»), Парехо («Валенсия»), Фекир («Лион»), Жоржинью («Наполи»);.

нападающие Мертенс («Наполи»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Инсинье («Наполи»), Салах («Ливерпуль»), Левандовски («Бавария»), Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Бакамбу («Вильярреал»).

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