Павел Черепанов: Первое место «Кайрата» — это из области фантастики
Даже бывшие кайратовцы не верят в чудо.
Даже бывшие кайратовцы не верят в чудо.
Бывший руководитель Программы по развитию
— Павел Петрович, как оцениваете шансы «Кайрата» на чемпионство и что скажете по поводу прошедшего матча с «Астаной»?
— Интриги за чемпионство нет, все понятно. Первое место «Кайрата» — это из области фантастики, потому что «Астана» обязательно обыграет «Акжайык». Удивительно, что «Кайрат» по осени зачастую не может ровно преодолеть финиш. В 2015 году они сыграли вничью с «Кайсаром», потеряли два очка, и дали шанс «Астане». Тогда, в очном матче команда Стоилова победила в Алматы, Нусербаев забил. И если бы для «Астаны» матч с «Кайратом» имел бы такое же решающее турнирное значение, как два года назад, то они бы сыграли
— Болельщиков «Кайрата» радует, что в основе появились молодые ребята. Вы ожидали, что Соколенко, Абикен, Парагульгов смогут себя так проявить?
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Очень хорошо, что в «Кайрате» есть пирамида: команда во второй лиге, в первой лиге и премьер-лиге, многие клубы хотят работать именно в таком плане.
Надо отдать должное Карлосу, он доверился молодым, но как всегда бывает в футболе, помогло стечение обстоятельств, в частности в игре с Астаной получил травму Элек и вышел молодой Абикен.
— Что скажете про Феррера, каких результатов он добился?
— На багаже, который остался — грех было все расплескать. За этот период и матч с «Астаной», можно сказать, что он молодец, но глобальных выводов я бы не делал. Будем оценивать работу Карлоса на старте следующего сезона.
Напомним, что 33-й тур чемпионата Казахстана пройдет 5 ноября, все игры стартуют в 15:00.