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18:13 (мск), источник: Prosports.kz

Павел Черепанов: Первое место «Кайрата» — это из области фантастики

Даже бывшие кайратовцы не верят в чудо.

Источник: Prosports.kz

Бывший руководитель Программы по развитию детско-юношеского футбола ФК «Кайрат» Павел Черепанов в интервью Prosports.kz высказал свое мнение относительно чемпионской гонки в КПЛ.

— Павел Петрович, как оцениваете шансы «Кайрата» на чемпионство и что скажете по поводу прошедшего матча с «Астаной»?

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— Интриги за чемпионство нет, все понятно. Первое место «Кайрата» — это из области фантастики, потому что «Астана» обязательно обыграет «Акжайык». Удивительно, что «Кайрат» по осени зачастую не может ровно преодолеть финиш. В 2015 году они сыграли вничью с «Кайсаром», потеряли два очка, и дали шанс «Астане». Тогда, в очном матче команда Стоилова победила в Алматы, Нусербаев забил. И если бы для «Астаны» матч с «Кайратом» имел бы такое же решающее турнирное значение, как два года назад, то они бы сыграли по-другому — от обороны. Совершенно верно сказал Хамитжанов после игры: «Астана» все время проигрывает тактически. Им стоило отдать мяч «Кайрату», играть вторым номером, но «Астана» всегда хочет доказать, что они лучше. Тот же «Атырау» в финале Кубка играл вторым номером, и они вполне могли победить, если бы не их нападающий, пришедший в свою штрафную «помогать».

— Болельщиков «Кайрата» радует, что в основе появились молодые ребята. Вы ожидали, что Соколенко, Абикен, Парагульгов смогут себя так проявить?

— Кто-то обязательно должен был выстрелить, безусловно, есть проблемы в Академии, в частности в тренировочном плане. Но там большое количество способных футболистов.

Очень хорошо, что в «Кайрате» есть пирамида: команда во второй лиге, в первой лиге и премьер-лиге, многие клубы хотят работать именно в таком плане.

Надо отдать должное Карлосу, он доверился молодым, но как всегда бывает в футболе, помогло стечение обстоятельств, в частности в игре с Астаной получил травму Элек и вышел молодой Абикен.

— Что скажете про Феррера, каких результатов он добился?

— На багаже, который остался — грех было все расплескать. За этот период и матч с «Астаной», можно сказать, что он молодец, но глобальных выводов я бы не делал. Будем оценивать работу Карлоса на старте следующего сезона.

Напомним, что 33-й тур чемпионата Казахстана пройдет 5 ноября, все игры стартуют в 15:00.

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