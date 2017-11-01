У Слуцкого большие проблемы в Англии: три симптома скорой отставки тренера

ЗОНЫ ВЫЛЕТА ВСЕ БЛИЖЕ

31 октября «Халл» второй раз за неделю дома проиграл прямому конкуренту в борьбе за подъем из середины турнирной таблицы — «Мидлсбро» (1:3) — и опустился на 17-е место чемпионшипа. Конкурент, естественно, пошел вверх. Тоже самое несколькими днями ранее за счет победы над «Халлом» сделал «Ноттингем Форест» (3:2).

Причем, как отметил сам Слуцкий, его команда с каждой минутой матча с «Мидлсбро» играла все хуже и хуже. Это первый тревожный симптом. Когда ты проваливаешься с равными соперниками, проигрывая и на поле, и в ментальном плане, это может означать только одно: игроки теряют веру в себя. А, возможно, и в тренера.

Неудачам Слуцкого можно найти объяснение в трансферной кампании. Летом клуб продал игроков на 45 млн евро, а купил — только на 19. И пришли далеко не легендарные личности. Например, самым дорогим трансфером стал 23-летний опорный полузащитник Кевин Стюарт (4,5 млн евро). Человек, который сначала оказался не нужен «Тоттенхэму», затем «Ливерпулю». Хорошие клубы, да, но почему тогда он никого не заинтересовал в АПЛ? В-о-о-т.

Или 28-летний защитник из чешской «Спарты» Мазух, 30-летний скамеечник из «Кристал Пэлас» Кэмпбелл — это прям топ? Даже арендованных игроков из «Челси» — Томори, Эйна и Хектора — вряд ли можно считать мощным усилением. Первые двое вообще еще ничего не показали на взрослом уровне.

Тем не менее 17-е место — это все равно плохо. При любом раскладе. Половина футболистов «Халла» имеет опыт АПЛ, да и в целом по трансферной стоимости у Слуцкого пятый состав в лиге (63, 8 млн евро) — впереди только «Мидлсбро» (78), «Астон Вилла» (70), «Фулхэм» (66) и «Вулверхэмптон» (66).

Плюс летом руководство «Халла» и сам тренер предельно четко заявляли: «Перед клубом стоит цель вернуться в АПЛ». Но вместо поступательного движения вверх «тигры» приближаются к зоне вылета — до нее всего шесть очков. До шестого места, дающего шансы через плей-офф пробиться в АПЛ, — уже семь.

КОНФЛИКТ РУКОВОДСТВА И БОЛЕЛЬЩИКОВ

Египетский бизнесмен Ассем Аллам купил «Халл Сити» в 2010 году. И за семь лет чудовищно испортил отношения с болельщиками.

Хотя начиналось все хорошо: Аллам взял клуб, который только вылетел из АПЛ и погряз в долгах, но за три сезона бизнесмен стабилизировал финансовую ситуацию и вернул «Халл» обратно в высший английский дивизион.

Однако в 2013 году Аллам решил переименовать команду в «Халл Тайгерс», чтобы повысить доходы. Болельщики были против, запустив стандартную схему: петиции, акции протеста. Переименование в итоге не состоялось, и с тех пор конфликт в лучшем случае достигал тлеющего состояния.

На фоне слабых результатов, тренерской чехарды (Слуцкий — четвертый тренер «Халла» за год) и слабой летней селекции отношения болельщиков и руководства снова обострились.

От уже привычных протестных баннеров фанаты «Халла» перешли к действиям, закидав поле в игре с «Ноттингем Форестом» теннисными мячами. Матч был прерван на пять минут.

«Понимаю, чем недовольны болельщики. Хотя и не знаю, что означают теннисные мячи. Проблем внутри команды и так хватает, не хотелось бы добавлять еще одну», — высказался Слуцкий после игры.

А до игры фанаты «Халла» устроили марш протеста против Аллама. И довольно многочисленный марш.

A few hundred #hcafc fans on the march against the club's owners pic.twitter.com/7aSaaTZkXs — Philip Buckingham (@PJBuckingham) 28 октября 2017 г.

Интересно, что к российскому тренеру болельщики относятся с симпатией. Даже после 0:5 от «Дерби Каунти» нашлось немало тех, кто оправдывал тренера. И на данный момент в различных опросах категоричного настроения уволить Слуцкого не прослеживается.

What do you think City fans? #hcafc — Hull Transfers (@HullTransfers) 31 октября 2017 г.

Но если игра «Халла» не стабилизируется, Слуцкий вряд ли удержит пост до финиша сезона.

СЛУЦКИЙ УСТАЛ?

Леонид Викторович сейчас явно не так бодр, как в начале сезона. На пресс-конференции после поражения от «Мидлсбро» Слуцкий впервые заговорил об отставке. И те, кто присутствовал на мероприятии лично, говорят, что тренер выглядел очень уставшим.

— В имеющейся ситуации соглашусь с любым решением владельца клуба. 15 матчей — это нормальный срок для выводов, — начал тренер. — Я сам оказываю на себя наибольшее давление, дополнительного мне не требуется. Я тоже недоволен своей работой прямо сейчас. И не собираюсь перекладывать вину на кого-то еще. Но если мне дадут шанс продолжить работу, постараюсь изменить ситуацию.

Прошло только 15 матчей, — продолжал Слуцкий. — Чтобы построить крепкий и надежный дом, нужно время. Если делать все на скорую руку, он рухнет от первого дуновения. Тоже самое и с командой. Мне необходимо время для строительства команды, но, повторюсь, это решать владельцу.