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18:03 (мск), источник: Советский спорт

У Слуцкого большие проблемы в Англии: три симптома скорой отставки тренера

Лучший российский тренер последних лет переживает очень непростое время в Англии.

ЗОНЫ ВЫЛЕТА ВСЕ БЛИЖЕ

31 октября «Халл» второй раз за неделю дома проиграл прямому конкуренту в борьбе за подъем из середины турнирной таблицы — «Мидлсбро» (1:3) — и опустился на 17-е место чемпионшипа. Конкурент, естественно, пошел вверх. Тоже самое несколькими днями ранее за счет победы над «Халлом» сделал «Ноттингем Форест» (3:2).

Причем, как отметил сам Слуцкий, его команда с каждой минутой матча с «Мидлсбро» играла все хуже и хуже. Это первый тревожный симптом. Когда ты проваливаешься с равными соперниками, проигрывая и на поле, и в ментальном плане, это может означать только одно: игроки теряют веру в себя. А, возможно, и в тренера.

Неудачам Слуцкого можно найти объяснение в трансферной кампании. Летом клуб продал игроков на 45 млн евро, а купил — только на 19. И пришли далеко не легендарные личности. Например, самым дорогим трансфером стал 23-летний опорный полузащитник Кевин Стюарт (4,5 млн евро). Человек, который сначала оказался не нужен «Тоттенхэму», затем «Ливерпулю». Хорошие клубы, да, но почему тогда он никого не заинтересовал в АПЛ? В-о-о-т.

Или 28-летний защитник из чешской «Спарты» Мазух, 30-летний скамеечник из «Кристал Пэлас» Кэмпбелл — это прям топ? Даже арендованных игроков из «Челси» — Томори, Эйна и Хектора — вряд ли можно считать мощным усилением. Первые двое вообще еще ничего не показали на взрослом уровне.

Тем не менее 17-е место — это все равно плохо. При любом раскладе. Половина футболистов «Халла» имеет опыт АПЛ, да и в целом по трансферной стоимости у Слуцкого пятый состав в лиге (63, 8 млн евро) — впереди только «Мидлсбро» (78), «Астон Вилла» (70), «Фулхэм» (66) и «Вулверхэмптон» (66).

Плюс летом руководство «Халла» и сам тренер предельно четко заявляли: «Перед клубом стоит цель вернуться в АПЛ». Но вместо поступательного движения вверх «тигры» приближаются к зоне вылета — до нее всего шесть очков. До шестого места, дающего шансы через плей-офф пробиться в АПЛ, — уже семь.

КОНФЛИКТ РУКОВОДСТВА И БОЛЕЛЬЩИКОВ

Египетский бизнесмен Ассем Аллам купил «Халл Сити» в 2010 году. И за семь лет чудовищно испортил отношения с болельщиками.

Хотя начиналось все хорошо: Аллам взял клуб, который только вылетел из АПЛ и погряз в долгах, но за три сезона бизнесмен стабилизировал финансовую ситуацию и вернул «Халл» обратно в высший английский дивизион.

Однако в 2013 году Аллам решил переименовать команду в «Халл Тайгерс», чтобы повысить доходы. Болельщики были против, запустив стандартную схему: петиции, акции протеста. Переименование в итоге не состоялось, и с тех пор конфликт в лучшем случае достигал тлеющего состояния.

На фоне слабых результатов, тренерской чехарды (Слуцкий — четвертый тренер «Халла» за год) и слабой летней селекции отношения болельщиков и руководства снова обострились.

От уже привычных протестных баннеров фанаты «Халла» перешли к действиям, закидав поле в игре с «Ноттингем Форестом» теннисными мячами. Матч был прерван на пять минут.

«Понимаю, чем недовольны болельщики. Хотя и не знаю, что означают теннисные мячи. Проблем внутри команды и так хватает, не хотелось бы добавлять еще одну», — высказался Слуцкий после игры.

А до игры фанаты «Халла» устроили марш протеста против Аллама. И довольно многочисленный марш.

Интересно, что к российскому тренеру болельщики относятся с симпатией. Даже после 0:5 от «Дерби Каунти» нашлось немало тех, кто оправдывал тренера. И на данный момент в различных опросах категоричного настроения уволить Слуцкого не прослеживается.

Но если игра «Халла» не стабилизируется, Слуцкий вряд ли удержит пост до финиша сезона.

СЛУЦКИЙ УСТАЛ?

Леонид Викторович сейчас явно не так бодр, как в начале сезона. На пресс-конференции после поражения от «Мидлсбро» Слуцкий впервые заговорил об отставке. И те, кто присутствовал на мероприятии лично, говорят, что тренер выглядел очень уставшим.

— В имеющейся ситуации соглашусь с любым решением владельца клуба. 15 матчей — это нормальный срок для выводов, — начал тренер. — Я сам оказываю на себя наибольшее давление, дополнительного мне не требуется. Я тоже недоволен своей работой прямо сейчас. И не собираюсь перекладывать вину на кого-то еще. Но если мне дадут шанс продолжить работу, постараюсь изменить ситуацию.

Прошло только 15 матчей, — продолжал Слуцкий. — Чтобы построить крепкий и надежный дом, нужно время. Если делать все на скорую руку, он рухнет от первого дуновения. Тоже самое и с командой. Мне необходимо время для строительства команды, но, повторюсь, это решать владельцу.

Согласитесь, звучит не очень духоподъемно. Ощущения, что Слуцкий смирился с летящим под откос сезоном, пока нет. Однако сам факт того, что слово «отставка», пусть и завуалировано, но прозвучало, сильно тревожит. Теперь этот вопрос будет задаваться вплоть до того, пока ситуация не выправиться. И чем дальше, тем выше вероятность положительного ответа.

Халл Сити
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