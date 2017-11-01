СМИ: Конте может возглавить «Милан» следующим летом

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В летнее трансферное окно «Милан» потратил более €200 млн на 11 футболистов. Итальянский клуб потерпел четыре поражение в последних шести матчах, одержав победу в гостях над «Кьево» (4:1) и сыграв дома вничью с «Дженоа» (0:0). Команда занимает восьмое место после 11 туров, в ее активе 16 очков.

Как сообщает портал, главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может потерять свой пост. Руководство клуба рассматривает Конте как приоритетную кандидатуру на должность главного тренера «Милана». До лета команду на время могут возглавить другие итальянские специалисты — Вальтер Мадзарри и Дженнаро Гаттузо.