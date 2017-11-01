СМИ: Конте может возглавить «Милан» следующим летом
ТАСС, 1 ноября. Итальянец Антонио Конте, возглавляющий английский футбольный клуб «Челси», может стать главным тренером итальянского «Милана» следующим летом. Об этом сообщает портал Calciomercato.
ТАСС, 1 ноября. Итальянец Антонио Конте, возглавляющий английский футбольный клуб «Челси», может стать главным тренером итальянского «Милана» следующим летом. Об этом сообщает портал Calciomercato.
В летнее трансферное окно «Милан» потратил более €200 млн на 11 футболистов. Итальянский клуб потерпел четыре поражение в последних шести матчах, одержав победу в гостях над «Кьево» (4:1) и сыграв дома вничью с «Дженоа» (0:0). Команда занимает восьмое место после 11 туров, в ее активе 16 очков.
Как сообщает портал, главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может потерять свой пост. Руководство клуба рассматривает Конте как приоритетную кандидатуру на должность главного тренера «Милана». До лета команду на время могут возглавить другие итальянские специалисты — Вальтер Мадзарри и Дженнаро Гаттузо.
Конте с 2011 по 2014 год тренировал «Ювентус», с которым трижды выиграл чемпионат Италии. Летом 2016 года он возглавил «Челси» и в первый же сезон выиграл чемпионат Англии.