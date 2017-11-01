Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Монако
Футбол. Еврокубки
31.10
Базель1
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
31.10
Манчестер Юнайтед2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
31.10
ПСЖ5
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
31.10
Селтик1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
31.10
Атлетико1
Карабах1
Футбол. Еврокубки
31.10
Рома3
Челси0
Футбол. Еврокубки
31.10
Спортинг1
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
31.10
Олимпиакос П0
Барселона0
Все события
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
6ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
10:28 (мск), источник: Р-Спорт

Слуцкий заявил, что согласится с любым решением владельцев «Халл Сити» по его работе

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что согласится с любым решением владельцев английского футбольного клуба по его работе.

Источник: Reuters

«Халл Сити» во вторник в матче Чемпионшипа проиграл «Мидлсбро» (1:3), потерпев второе поражение подряд. После 15 матчей «Халл Сити» с 16 очками занимает 17-е место в Чемпионшипе.

Читайте также
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в чемпионшипе, уступив «Мидлсбро»

«В этой ситуации я соглашусь с решением владельцев. Пятнадцать матчей — это нормальное время для принятия решения. Меня не устраивает мой уровень. Я никогда не говорю: «Это не моя вина», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Мы сыграли всего 15 матчей. Если вы хотите построить дом быстро, то он не получится прочным. После первого же порыва ветра он может рухнуть. То же самое с командой. У меня должно быть время, чтобы построить команду, но владельцам решать, есть ли оно у меня или нет», — добавил российский специалист.

В следующем матче «Халл Сити» 4 ноября сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк
ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» разгромить «Челси» в матче ЛЧ
Мутко заявил о полной готовности пяти городов к ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь