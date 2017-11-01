Слуцкий заявил, что согласится с любым решением владельцев «Халл Сити» по его работе

«В этой ситуации я соглашусь с решением владельцев. Пятнадцать матчей — это нормальное время для принятия решения. Меня не устраивает мой уровень. Я никогда не говорю: «Это не моя вина», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Мы сыграли всего 15 матчей. Если вы хотите построить дом быстро, то он не получится прочным. После первого же порыва ветра он может рухнуть. То же самое с командой. У меня должно быть время, чтобы построить команду, но владельцам решать, есть ли оно у меня или нет», — добавил российский специалист.