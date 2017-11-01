Немецкий футболист стал оборотнем и напугал одноклубников

Источник: Reuters

23-летний футболист переоделся в оборотня и спрятался в мусорном баке возле лифта, где подстерегал партнеров по команде.

Большинство футболистов этого не ожидали и были крайне напуганы.

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