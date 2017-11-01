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Немецкий футболист стал оборотнем и напугал одноклубников
Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд разыграл одноклубников на Хэллоуин. Видео появилось в
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Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд разыграл одноклубников на Хэллоуин. Видео появилось в
23-летний футболист переоделся в оборотня и спрятался в мусорном баке возле лифта, где подстерегал партнеров по команде.
Большинство футболистов этого не ожидали и были крайне напуганы.
Арнольд забил один мяч в 10 официальных матчах в сезоне Бундеслиги-2017/18. После десяти туров «Вольфсбург» с 11 очками занимает 14-е место в таблице.