Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Девочка копирует стиль герцогини Кембриджской (фото)
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Монако
Футбол. Еврокубки
31.10
Базель1
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
31.10
Манчестер Юнайтед2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
31.10
ПСЖ5
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
31.10
Селтик1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
31.10
Атлетико1
Карабах1
Футбол. Еврокубки
31.10
Рома3
Челси0
Футбол. Еврокубки
31.10
Спортинг1
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
31.10
Олимпиакос П0
Барселона0
Все события
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
6ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
09:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкий футболист стал оборотнем и напугал одноклубников

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд разыграл одноклубников на Хэллоуин. Видео появилось в Youtube-аккаунте клуба.

Источник: Reuters

23-летний футболист переоделся в оборотня и спрятался в мусорном баке возле лифта, где подстерегал партнеров по команде.

Большинство футболистов этого не ожидали и были крайне напуганы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арнольд забил один мяч в 10 официальных матчах в сезоне Бундеслиги-2017/18. После десяти туров «Вольфсбург» с 11 очками занимает 14-е место в таблице.

Вольфсбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк
ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» разгромить «Челси» в матче ЛЧ
Мутко заявил о полной готовности пяти городов к ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь