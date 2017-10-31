Бывший помощник президента КОНКАКАФ Таккас приговорен к 15 месяцам тюрьмы за коррупцию

В мае Таккас признал себя виновным в отмывании денег, а также в передаче взятки в размере $3 млн экс-президенту КОНКАКАФ Джеффри Уэббу, который находится на свободе, решение по его делу будет вынесено 24 января. До экстрадиции в США в марте 2016 года Таккас провел 10 месяцев под стражей в Швейцарии.

Таккас стал вторым чиновником, замешанным в коррупционном скандале Международной федерации футбола (ФИФА), который был осужден. На прошлой неделе бывший глава Федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо был приговорен к восьми месяцам лишения свободы.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.