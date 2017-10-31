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20:42 (мск), источник: ТАСС

Бывший помощник президента КОНКАКАФ Таккас приговорен к 15 месяцам тюрьмы за коррупцию

ТАСС, 31 октября. Бывший генеральный секретарь Федерации футбола Каймановых островов и помощник президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас приговорен к 15 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает AFP.

В мае Таккас признал себя виновным в отмывании денег, а также в передаче взятки в размере $3 млн экс-президенту КОНКАКАФ Джеффри Уэббу, который находится на свободе, решение по его делу будет вынесено 24 января. До экстрадиции в США в марте 2016 года Таккас провел 10 месяцев под стражей в Швейцарии.

Таккас стал вторым чиновником, замешанным в коррупционном скандале Международной федерации футбола (ФИФА), который был осужден. На прошлой неделе бывший глава Федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо был приговорен к восьми месяцам лишения свободы.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят Уэбб, бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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