СМИ: Футболисты китайского клуба получили по €3,25 млн за выход во второй дивизион

В воскресенье «Мэйчжоу Техань» в ответном матче за выход во вторую лигу Китая на выезде обыграл «Шэньчжэнь Ледман» со счетом 1:0 благодаря голу Е Вэйчао. По сумме двух матче «Мэйчжоу Техань» оказался сильнее своих соперников (3:1).

По данным газеты, в качестве призовых каждый футболист получил по €3,25 млн наличными.

В последнее время китайские клубы привлекают ведущих футболистов, предлагая им кратное увеличение зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из аргентинского «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец зарабатывает €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год. Также в Китае в настоящее время выступают такие игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Аксель Витсель.