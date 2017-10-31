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10:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболисты китайского клуба получили по €3,25 млн за выход во второй дивизион

ТАСС, 31 октября. Игроки китайского клуба «Мэйчжоу Техань» получили по €3,25 млн каждый в качестве призовых за выход из третьего по силе дивизиона китайского футбола во второй. Об этом сообщает британская газета The Sun.

В воскресенье «Мэйчжоу Техань» в ответном матче за выход во вторую лигу Китая на выезде обыграл «Шэньчжэнь Ледман» со счетом 1:0 благодаря голу Е Вэйчао. По сумме двух матче «Мэйчжоу Техань» оказался сильнее своих соперников (3:1).

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По данным газеты, в качестве призовых каждый футболист получил по €3,25 млн наличными.

В последнее время китайские клубы привлекают ведущих футболистов, предлагая им кратное увеличение зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из аргентинского «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец зарабатывает €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год. Также в Китае в настоящее время выступают такие игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Аксель Витсель.

Китайские компании владеют частью акций в испанских «Атлетико» и «Эспаньоле», итальянских «Интере» и «Милане», французских «Лионе» и «Ницце», английских «Манчестер Сити» и «Астон Вилле». Филиалы своих академий в Китае открыли испанские «Барселона», «Реал» и «Валенсия», английский «Арсенал», немецкая «Бавария».

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