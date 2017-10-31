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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация гандбола России затроллила Марадону в его день рождения

В России оригинально поздравили легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.

Источник: Reuters

30 октября экс-капитан сборной Аргентины Марадона отпраздновал свой 57-й день рождения. В честь этого Федерация гандбола России выложила в твиттере подборку фотографий, в которых Марадона либо держит мяч в руках, либо подыгрывает себе рукой. «Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!».

Марадона забил рукой в четвертьфиналом матче ЧМ-1986 Аргентина — Англия (2:1). После матча аргентинец заявил, что забил гол рукой бога. В итоге аргентинцы выиграли тот чемпионат мира в Мексике, а Марадона был признан лучшим игроком турнира.

Спустя четыре года Марадона рукой спас ворота в матче группового этапа против СССР.

Во время загрузки произошла ошибка.
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