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Федерация гандбола России затроллила Марадону в его день рождения
В России оригинально поздравили легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.
В России оригинально поздравили легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.
30 октября
Марадона забил рукой в четвертьфиналом матче ЧМ-1986 Аргентина — Англия (2:1). После матча аргентинец заявил, что забил гол рукой бога. В итоге аргентинцы выиграли тот чемпионат мира в Мексике, а Марадона был признан лучшим игроком турнира.
Спустя четыре года Марадона рукой спас ворота в матче группового этапа против СССР.