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01:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Интер» на выезде обыграл «Верону» в 11-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» на выезде нанесли поражение «Вероне» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Интера» со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Борха Валеро (36-я минута) и Иван Перишич (67). У «Вероны» отличился Джампаоло Паццини (59, с пенальти).

«Интер» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Наполи». «Верона» набрала шесть очков и идет предпоследней.

В следующем туре «Интер» 5 ноября примет «Торино». «Верона» в этот же день сыграет на выезде с «Кальяри».

Верона 1:2
Первый тайм: 0:1
Интер
30.10.2017, 22:45 основной раунд: 11-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Фабио Пеккья Лучано Спаллетти
Голы
59′ Джампаоло Паццини 11
20 Борха Валеро (А. Кандрева) 36′
44 Иван Перишич 67′
Составы
Давид Андраде Николас 1
Антонио Караччоло 12
Самюэль Супрен 69
90+4′ Тома Эрто 75
Соуза Орестес Калдейра Ромулу 2
Марко Фоссати 8
Даниэле Верде 7
38′ Мохамед Фарес 93
64′ Даниэль Бесса 24
Бруно Сукулини 5
58′ Мойзе Кин 9
89′ Джампаоло Паццини 11
79′ Алессио Черчи 10
90+5′ Ли Сын У 21
1 Самир Ханданович
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
37 Милан Шкриньяр
55 Юто Нагатомо
5 Роберто Гальярдини 51′
11 Матиас Весино
44 Иван Перишич
20 Борха Валеро 79′
7 Жоау Канселу
9 Мауро Икарди 86′
23 Эдер
87 Антонио Кандрева 74′
77 Марсело Брозович 90+2′
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 4
4 Угловые 7
12 Фолы 9
Судьи
Главный судья Клаудио Гавиллуччи (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
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