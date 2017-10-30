«Интер» на выезде обыграл «Верону» в 11-м туре чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой «Интера» со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Борха Валеро (36-я минута) и Иван Перишич (67). У «Вероны» отличился Джампаоло Паццини (59, с пенальти).
«Интер» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Наполи». «Верона» набрала шесть очков и идет предпоследней.
В следующем туре «Интер» 5 ноября примет «Торино». «Верона» в этот же день сыграет на выезде с «Кальяри».