Президент «ПСЖ» обвинил главу федерации футбола Испании в клевете

Источник: AFP 2017

— Мы не намерены отвечать на каждое неправдивое заявление господина Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, — приводит Foot01.com слова Аль-Хелаифи. — Он пытается манипулировать прессой, чтобы подорвать имидж нашего амбициозного проекта.

Они сетуют на то, что в чемпионат Франции перешел один из трех лучших игроков в мире (Неймар. — Прим. «СЭ»). Также клуб подписал одну из главных надежд французского футбола — Мбаппе. Мы считаем, что в испанском футболе есть другие более важные вопросы, на решении которых им необходимо сконцентрироваться, а не копаться в идеальной финансовой отчетности «ПСЖ».