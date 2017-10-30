Президент «ПСЖ» обвинил главу федерации футбола Испании в клевете
Президент «ПСЖ» Нассер
Президент «ПСЖ» Нассер
— Мы не намерены отвечать на каждое неправдивое заявление господина Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, — приводит Foot01.com слова
Они сетуют на то, что в чемпионат Франции перешел один из трех лучших игроков в мире (Неймар. — Прим. «СЭ»). Также клуб подписал одну из главных надежд французского футбола — Мбаппе. Мы считаем, что в испанском футболе есть другие более важные вопросы, на решении которых им необходимо сконцентрироваться, а не копаться в идеальной финансовой отчетности «ПСЖ».
Мы не будем вступать в дебаты с господином Тебасом, чтобы разобраться более подробно, каким образом одни из сильнейших клубов мира добился доминирования в последние 20 лет, хоть там и достаточно противоречивой информации".