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30 октября, источник: Спорт-Экспресс

Президент «ПСЖ» обвинил главу федерации футбола Испании в клевете

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил о том, что клуб не собирается отвечать на беспочвенное обвинение президента ла лиги Хавьера Тебаса. Ранее руководитель призвал УЕФА немедленно отстранить парижан и «Манчестер Сити» от розыгрыша Лиги чемпионов за нарушение финансового fair play.

Источник: AFP 2017

— Мы не намерены отвечать на каждое неправдивое заявление господина Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, — приводит Foot01.com слова Аль-Хелаифи. — Он пытается манипулировать прессой, чтобы подорвать имидж нашего амбициозного проекта.

Они сетуют на то, что в чемпионат Франции перешел один из трех лучших игроков в мире (Неймар. — Прим. «СЭ»). Также клуб подписал одну из главных надежд французского футбола — Мбаппе. Мы считаем, что в испанском футболе есть другие более важные вопросы, на решении которых им необходимо сконцентрироваться, а не копаться в идеальной финансовой отчетности «ПСЖ».

Мы не будем вступать в дебаты с господином Тебасом, чтобы разобраться более подробно, каким образом одни из сильнейших клубов мира добился доминирования в последние 20 лет, хоть там и достаточно противоречивой информации".

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