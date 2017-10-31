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12:01 (мск), источник: Прессбол

Филип Младенович: хотел бы вернуться в БАТЭ зимой? Если все получится — конечно

Экс-игрок БАТЭ Филип Младенович, в данный момент выступающий за бельгийский «Стандард», в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что хотел бы вернуться в Борисов.

Экс-игрок БАТЭ Филип Младенович, в данный момент выступающий за бельгийский «Стандард», в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу заявил, что хотел бы вернуться в Борисов.

— Хотел бы вернуться в БАТЭ зимой?

— Если все получится — конечно. Буду очень рад снова оказаться в БАТЭ, если представится хороший случай. Но, может, у меня появятся какие-то другие варианты. Пока о чем-то говорить рано. Для БАТЭ сейчас важнее стать чемпионом, пройти дальше в еврокубках. А потом уже будет время подумать обо мне.

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