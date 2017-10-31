Филип Младенович: хотел бы вернуться в БАТЭ зимой? Если все получится — конечно

— Если все получится — конечно. Буду очень рад снова оказаться в БАТЭ, если представится хороший случай. Но, может, у меня появятся какие-то другие варианты. Пока о чем-то говорить рано. Для БАТЭ сейчас важнее стать чемпионом, пройти дальше в еврокубках. А потом уже будет время подумать обо мне.