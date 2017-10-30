Президент испанской Ла лиги Тебас призвал исключить ПСЖ и «Манчестер Сити» из еврокубков

Источник: Reuters

Его слова приводит портал Goal.com со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» потратил €228 млн: клуб купил француза Бенжамена Менди (€58 млн), бразильца Данило (€28,5 млн), англичанина Кайла Уокера (€51,5 млн), бразильца Эдерсона (€40 млн) и португальца Бернарду Силва (€50 млн), а продал игроков на сумму около €88,5 млн. ПСЖ в минувшее трансферное окно пополнился форвардом испанской «Барселоны» Неймаром и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, Мбаппе перешел в парижскую команду на правах аренды, затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года за €180 млн.

«Поскольку их [ПСЖ и «Манчестер Сити"] реальные доходы не позволяют им делать такие покупки, они изобрели фиктивных, связанных с государством спонсоров с суммами, которые не соответствуют рыночным ценам, — сказал Тебас. — Доходы этих двух клубов превосходят доходы испанских команд «Реал» и «Барселона», английского «Манчестер Юнайтед» и немецкой «Баварии». В ПСЖ доходы от спонсорской деятельности напрямую или косвенно связаны с государством Катар и превосходят доходы «Манчестер Юнайтед», французский клуб продолжает заниматься экономическим обманом».

«Если в течение сезона вы понимаете, что они обманули экономически, то почему бы не исключить их? Когда велосипедист осужден за допинг, то он немедленно исключается из гонки. Я также считаю, что контроль должен проходить до начала соревнований, а не после. В противном случае будет нанесен ущерб всем клубам», — добавил Тебас.

УЕФА объявил о начале расследования в отношении ПСЖ в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play 1 сентября, позднее глава организации Александер Чеферин сообщил, что расследование будет закончено до конца сезона-2017/18. Тебас считает, что любой клуб, нарушивший правила финансового fair play, должен быть исключен из еврокубков. «Им нельзя позволять конкурировать», — сказал он. 22 августа руководство Ла лиги отправило запрос в УЕФА с просьбой открыть расследование в отношении «Манчестер Сити» из-за нарушений финансового fair play, но расследование в отношении клуба так и не было открыто.