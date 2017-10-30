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16:39 (мск), источник: Sports.kz

ФФК оштрафовала «Атырау» на 200 000 тенге за баннер «ФФК — мафия»

На состоявшемся 30-го октября заседании Контрольно-дисциплинарного комитета приняты следующие решения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение рапортов инспекторов по организации и проведению матчей.
2. Рассмотрение письма ПФЛК о матче XXVII тура Первенства Первой Лиги между командами «Кайрат А» и «Каспий».

1. По первому вопросу:

Принято решение:

Премьер-Лига

XXXI тур

«Тараз» — «Шахтер»

— В соответствии со ст.136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Тараз» санкцию в виде «штрафа в размере 300.000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование зрителями во время матча ненормативной лексики в адрес официального лица матча.

«Кайсар» — «Атырау»

— В соответствии со ст. 129 ДР ФФК применить к главному тренеру команды «Кайсар» Стойча Младенову санкцию в виде «штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за неоднократный выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.

XXXII тур

«Атырау» — «Тараз»

— В соответствии со ст. ст. 141 и 135 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Атырау» санкцию в виде «штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) тенге» — за публичную демонстрацию зрителями на стадионе средств наглядной агитации (баннера) оскорбительного характера.

«Окжетпес» — «Иртыш»

— В соответствии с пунктом 1 ст. 138 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Окжетпес» санкцию в виде «штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) тенге» — за использование зрителями пиротехнических изделий до матча.

Первая лига

XXV тур

«Кыран» — «Шахтер-Булат»

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Шахтер-Булат» санкцию в виде «штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).

«Махтаарал» — «Каспий»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать вратаря команды «Каспий» Н. Аязбаева на семь матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации Н. Аязбаева определить 18 октября 2017 года.

Вторая лига

XXV

II тур

«Окжетпес М» — «Алтай»

— В соответствии со ст. 100 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Алтай» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за несоблюдение требований, предъявляемых регламентом соревнований к экипировке участника матча, что привело к задержке начала игры.

XXIX тур

«Акжайык М» — «Иртыш М»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Иртыш (мол.)» Т. Байсуфинова на один матч — за лишение соперника явной возможности забить гол. Сроком начала дисквалификации Т. Байсуфинова определить 19 октября 2017 года.

«Актобе М» — «Жетысу М»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Актобе (мол.)» Е. Чернышова на три матча — за агрессивное поведение (умышленный толчок соперника во время остановки игры). Сроком начала дисквалификации Е. Чернышова определить 19 октября 2017 года.

XXX тур

«Окжетпес М» — СДЮШОР № 7

— В соответствии со ст.98 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Окжетпес (мол.)» санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за неподобающее поведение команды (получение 5 игроками предупреждений).
— В соответствии с пунктом 4 ст. 15 ДР ФФК дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба «Окжетпес (мол.)» С. Бикмухаметова на один матч и согласно статьи 130 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге» — за умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча, а также согласно ст. 118 ДР ФФК применить в отношении него санкцию в виде «штрафа в размере 75.000 (семьдесят пять тысяч) тенге» — за оскорбительные выражения, допущенные официальным лицом клуба в адрес официального лица матча. Сроком начала дисквалификации С. Бикмухаметова определить 21 сентября 2017 года.

«Актобе М» — «Шахтер М»

— В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока команды «Актобе М» А. Темирбаева на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника во время матча). Сроком начала дисквалификации А. Темирбаева определить 25 октября 2017 года.

2. По второму вопросу

В адрес Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ поступило письмо ПФЛК о том, что, календарный матч XXVII тура Первенства Первой Лиги между командами «Кайрат А» и «Каспий» не состоялся.

В ходе разбирательств выяснено, что ранее футбольный клуб «Каспий» уведомил ПФЛК о том, что клуб в связи с реорганизацией не сможет прибыть на соответствующий матч Первенства.

На основании вышеизложенного принято решение:
1. В соответствии со ст. 90 ДР ФФК присудить ФК «Каспий» поражение за неявку на календарный матч, в соответствии со ст.25 ДР ФФК, со счетом 0:3.
2. Согласно со ст.25 ДР ФФК присудить футбольному клубу «Кайрат А» победу, со счетом 3:0.

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