«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так?

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Сейчас, когда отставание «Королевского клуба» от «Барселоны» составляет восемь очков, игнорировать проблемы «Реала» становится сложно. Кажется, что они на поверхности и их перечислит любой болельщик. Команде с трудом удаётся вскрывать глубокую оборону. Модрич не похож на себя, а Бензема, наоборот, к сожалению, на себя похож. Игра слишком зависит от Иско, а Роналду теряется в половине матчей. И так далее. Вроде бы игровой кризис налицо.



Но вот что поэтому поводу говорит Зидан. Слова после поражения от «Жироны»: «Мы снова проиграли и отстаём уже на восемь очков, но это ничего не меняет. Мы можем отыграть отставание, у нас будут дни получше, а конкуренты будут терять очки. Я не обеспокоен этой ситуацией». Получается, тренер никакого кризиса не видит?

Ухудшилась ли игра «Реала» по сравнению с прошлым сезоном? Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вернуться в прошлый сезон. Извините, но это необходимо. Итак, «золотой» дубль. Впервые в истории ЛЧ турнир два раза подряд достался одной команде, а в чемпионате удалось не пустить вперёд «Барселону», даже несмотря на поражение в домашнем матче в апреле. Сезон получился триумфальным. Нужно заставить себя отвлечься от выдающегося результата, чтобы сказать важную вещь: у «Реала» были проблемы с качеством игры. Приберегите сарказм для комментариев, я сейчас объясню.

Рекурсия: каким был «Реал» в прошлом сезоне?

Анализируя успех прошлого сезона, нельзя недооценивать несколько блестящих решений Зидана. Он сумел трансформировать традиционные проблемы «Реала» в достоинства. Трудности с позиционной атакой? Значит, надо почаще отдавать мяч и не стесняться сидеть в глубокой обороне. Включаться в игру можно эпизодически. Лидерам не хватает свежести, состав устал и теряет концентрацию? Значит, играть будут все, кто есть. Ротация на протяжении всего сезона помогла подвести лидеров к лучшей форме весной.



Ещё раз, чтобы не было недопонимания: «Реал» был очень сильной командой. Но для того, чтобы стать сильнее всех в Испании и Европе, Зидан сделал ставку не на постоянное доминирование в каждой игре, а на доминирование в определённые отрезки игры. Помните «Ферги-тайм» и пугающего соперников Алекса Фергюсона, поглядывающего на часы в последние минуты матчей? Так вот, «Зидан-тайм» начинается на 80-й минуте. В прошлом сезоне «Реал» набрал 23 очка в Примере, забивая сравнивающие и победные голы после 80-й минуты. Это не просто много. Это невероятно много, намного больше, чем у любой другой команды из-топ лиг. Если не считать последней десятиминутки, «Реал» набрал бы 70 очков и закончил бы сезон четвёртым, ниже «Севильи». Но умение мощно включаться в последние 10 минут принесло 23 очка — и титул.

При этом «Реал» был одной из лучших в Европе команд по реализации. Минутка xG: в Примере мадридцы забили на 12 голов больше, чем создали голевых моментов. Они также набрали на семь очков больше, чем должны были, исходя из xP — статистики ожидаемых очков. Проще говоря, «Реал» был командой-убийцей с отличной реализацией. Это здорово, это сработало и принесло титулы, но из этого ещё не следует, что организация игры была в порядке. Если убрать финальные штурмы с навесами на Рамоса, убрать угловые («Реал» забил больше всех чемпионов в евролигах после стандартов) и убрать дальние удары — остаётся команда, которая имеет проблемы с организацией атак через пас. Если соперник не выдёргивается и прессингует на своей половине поля — проблемы усиливаются. А теперь вернёмся к «Реалу» этого сезона.

Что-то изменилось?

«Реал» по-прежнему испытывает проблемы с позиционной атакой и по-прежнему уязвим к прессингу. Достаточно пересмотреть вчерашний матч с «Жироной», чтобы убедиться: Кроос и Модрич (особенно Модрич) теряются под прессингом и перестают доставлять мяч в атаку. Фактически для продвижения мяча под прессингом есть всего два варианта: Марсело и Иско.

Парадокс: в этом сезоне мадридцы атакуют позиционно даже лучше, чем в прошлом. Это можно доказать. Год назад «Реал» забивал после стандартов 25% своих голов (включая пенальти), а сейчас — 10%. Но при этом средний показатель xG за матч растёт: с 2,4 гола в прошлом сезон до 2,6 в этом. Это значит, что команда создаёт больше опасных моментов с игры. Конечно, делать глобальные выводы о качестве игры по статистике 10 туров — дурацкая затея. Этого слишком мало, чтобы показать глобальные изменения. Но зафиксировать тенденции, показать вектор эволюции игры с помощью этих данных можно.



«Реал» постепенно становится более доминирующей командой. После матчей на Суперкубок вообще казалось, что этот процесс грозит превратить мадридцев в новую «Барселону» по стилю. Отчасти у Зидана нет выхода: сильные стороны его команды известны всем, многие соперники легко отдают мяч и весь матч больше всего следят за тем, чтобы не создать зону на полуфланге для Роналду и мешать распасовщикам. Но отчасти это и естественное развитие техничной, индивидуально сильной команды после серии больших побед. Она старается больше играть от себя. 60% владения мячом в этом сезоне по сравнению в 55% в прошлом сезоне — это отражает оба фактора: и готовность соперников усложнить жизнь, и желание «Реала» доминировать на поле.

Тогда почему «Реал» на 4-м месте?

Потому что главный козырь прошлого сезона — неочевидные голы на последних минутах за счёт навала/дальнего удара/индивидуального прохода — не работает. Если год назад мадридцы скорее выигрывали матч, в котором они не превзошли соперника, то сейчас они скорее не выиграют. Утрачен «инстинкт убийцы». Почему?



Когда-то, после своего первого сезона в «Барселоне», Хосеп Гвардиола пошутил, что ему пора заканчивать карьеру. Ведь он уже никогда не превзойдёт свой успех. А потом объяснил, что самое трудное — мотивировать команду, которая всё выиграла, чтобы снова выигрывать. Потом Гвардиола не раз повторял эту мысль. Зидан не говорил о мотивации именно такими словами, но затрагивал эту тему. Например, когда говорил, что ему повезло: ведь игроки «Реала» чемпионы, которые не устают побеждать и всегда хотят большего. Красивый ход. Но мы же понимаем, что этот изящный комплимент — это просто ещё один способ мотивировать своих чемпионов. Просто Зидан сделал это в своём стиле, очень дипломатично.

Что ж, мотивировать постоянно не может даже Зидан. «Реал» остаётся сильной командой, но, чтобы стать самой сильной в Испании и Европе, нужно не только доминировать всё время в каждой игре, но ещё и выигрывать решающие отрезки, как год назад. Этого нет.

Сезон уже проигран?