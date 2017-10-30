«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так?
Разбираемся, есть ли в команде Зидана кризис.
Разбираемся, есть ли в команде Зидана кризис.
Сейчас, когда отставание «Королевского клуба» от «Барселоны» составляет восемь очков, игнорировать проблемы «Реала» становится сложно. Кажется, что они на поверхности и их перечислит любой болельщик. Команде с трудом удаётся вскрывать глубокую оборону. Модрич не похож на себя, а Бензема, наоборот, к сожалению, на себя похож. Игра слишком зависит от Иско, а Роналду теряется в половине матчей. И так далее. Вроде бы игровой кризис налицо.
Но вот что поэтому поводу говорит Зидан. Слова после поражения от «Жироны»: «Мы снова проиграли и отстаём уже на восемь очков, но это ничего не меняет. Мы можем отыграть отставание, у нас будут дни получше, а конкуренты будут терять очки. Я не обеспокоен этой ситуацией». Получается, тренер никакого кризиса не видит?
Ухудшилась ли игра «Реала» по сравнению с прошлым сезоном? Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вернуться в прошлый сезон. Извините, но это необходимо. Итак, «золотой» дубль. Впервые в истории ЛЧ турнир два раза подряд достался одной команде, а в чемпионате удалось не пустить вперёд «Барселону», даже несмотря на поражение в домашнем матче в апреле. Сезон получился триумфальным. Нужно заставить себя отвлечься от выдающегося результата, чтобы сказать важную вещь: у «Реала» были проблемы с качеством игры. Приберегите сарказм для комментариев, я сейчас объясню.
Рекурсия: каким был «Реал» в прошлом сезоне?
Анализируя успех прошлого сезона, нельзя недооценивать несколько блестящих решений Зидана. Он сумел трансформировать традиционные проблемы «Реала» в достоинства. Трудности с позиционной атакой? Значит, надо почаще отдавать мяч и не стесняться сидеть в глубокой обороне. Включаться в игру можно эпизодически. Лидерам не хватает свежести, состав устал и теряет концентрацию? Значит, играть будут все, кто есть. Ротация на протяжении всего сезона помогла подвести лидеров к лучшей форме весной.
Ещё раз, чтобы не было недопонимания: «Реал» был очень сильной командой. Но для того, чтобы стать сильнее всех в Испании и Европе, Зидан сделал ставку не на постоянное доминирование в каждой игре, а на доминирование в определённые отрезки игры. Помните «Ферги-тайм» и пугающего соперников Алекса Фергюсона, поглядывающего на часы в последние минуты матчей? Так вот, «Зидан-тайм» начинается на 80-й минуте. В прошлом сезоне «Реал» набрал 23 очка в Примере, забивая сравнивающие и победные голы после 80-й минуты. Это не просто много. Это невероятно много, намного больше, чем у любой другой команды
При этом «Реал» был одной из лучших в Европе команд по реализации. Минутка xG: в Примере мадридцы забили на 12 голов больше, чем создали голевых моментов. Они также набрали на семь очков больше, чем должны были, исходя из xP — статистики ожидаемых очков. Проще говоря, «Реал» был
«Реал»
Парадокс: в этом сезоне мадридцы атакуют позиционно даже лучше, чем в прошлом. Это можно доказать. Год назад «Реал» забивал после стандартов 25% своих голов (включая пенальти), а сейчас — 10%. Но при этом средний показатель xG за матч растёт: с 2,4 гола в прошлом сезон до 2,6 в этом. Это значит, что команда создаёт больше опасных моментов с игры. Конечно, делать глобальные выводы о качестве игры по статистике 10 туров — дурацкая затея. Этого слишком мало, чтобы показать глобальные изменения. Но зафиксировать тенденции, показать вектор эволюции игры с помощью этих данных можно.
«Реал» постепенно становится более доминирующей командой. После матчей на Суперкубок вообще казалось, что этот процесс грозит превратить мадридцев в новую «Барселону» по стилю. Отчасти у Зидана нет выхода: сильные стороны его команды известны всем, многие соперники легко отдают мяч и весь матч больше всего следят за тем, чтобы не создать зону на полуфланге для Роналду и мешать распасовщикам. Но отчасти это и естественное развитие техничной, индивидуально сильной команды после серии больших побед. Она старается больше играть от себя. 60% владения мячом в этом сезоне по сравнению в 55% в прошлом сезоне — это отражает оба фактора: и готовность соперников усложнить жизнь, и желание «Реала» доминировать на поле.
Тогда почему «Реал» на 4-м месте?
Потому что главный козырь прошлого сезона — неочевидные голы на последних минутах за счёт навала/дальнего удара/индивидуального прохода — не работает. Если год назад мадридцы скорее выигрывали матч, в котором они не превзошли соперника, то сейчас они скорее не выиграют. Утрачен «инстинкт убийцы». Почему?
Что ж, мотивировать постоянно не может даже Зидан. «Реал» остаётся сильной командой, но, чтобы стать самой сильной в Испании и Европе, нужно не только доминировать всё время в каждой игре, но ещё и выигрывать решающие отрезки, как год назад. Этого нет.
Сезон уже проигран?
Всё, что нужно знать о правильном отношении к отставанию в восемь очков, уже сказал Зидан: «Мы верим, что можем их отыграть». Это к вопросу об умении мотивировать. Но против «Реала» один простой факт. Это Примера. В Примере потеря очков на старте по статистике практически всегда стоит титула. Посмотрим на последние 10 сезонов. За этот период команды, которые лидировали в Примере после половины сезона, девять раз выигрывали титул. Более того, команды, которые лидировали после 10 туров, брали титул восемь раз. В прошлом году «Реал» удерживал отрыв в 4−5 очков весь сезон, пару лет назад дистанция составляла всего 2 очка, но продержалась с середины чемпионата до последнего тура. Восемь очков — это не приговор, но именно в Испании это больше всего на него похоже.
Парадокс, но на этом фоне «Реал» не стал играть хуже, чем год назад. А по качеству позиционной игры даже немного превосходит себя образца прошлого сезона. Но в умении добиваться результата при средней игре тот «Реал» повторить не удаётся.