Бьельса требует € 14 млн за расторжение контракта с «Лиллем»

Источник: РИА "Новости"

L’Equipe пишет, что аргентинский специалист готов оставить свой пост, но за компенсацию в размере € 14 млн. Ранее 62-летний тренер заявлял, что по собственному желанию команду не покинет.

Руководство «Лилля» не готово удовлетворить желание Марсело Бьельсы в полном объёме и предлагает компенсацию в размере € 7 млн, но тренера эти условия не устраивают. К тому же контракт аргентинца действует до лета 2019 года.