Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
В США усыпили привезенного из России амурского тигра
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Рубин1
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Анжи
Футбол. Зарубежный
20:00
Черноморец Од
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Депортиво
Все события
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьельса требует € 14 млн за расторжение контракта с «Лиллем»

Руководство «Лилля» заинтересовано в отставке главного тренера Марсело Бьельсы, вот только расстаться с наставником непросто.

Источник: РИА "Новости"

L’Equipe пишет, что аргентинский специалист готов оставить свой пост, но за компенсацию в размере € 14 млн. Ранее 62-летний тренер заявлял, что по собственному желанию команду не покинет.

Руководство «Лилля» не готово удовлетворить желание Марсело Бьельсы в полном объёме и предлагает компенсацию в размере € 7 млн, но тренера эти условия не устраивают. К тому же контракт аргентинца действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне «Лилль» под руководством Марсело Бьельсы в 10 матчах французской Лиги 1 потерпел шесть поражений, трижды сыграл вничью и один раз выиграл. Команда занимает предпоследнее место.

Лилль
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так?
Фанфары — Фарфану. «Локомотив» — чемпион осени
Квят теряет шансы остаться в «Формуле-1»
«Авангард» отпустит усы и будет играть для усатых болельщиков
«Уфа» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
Новости
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь