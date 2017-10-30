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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Иньеста не поможет «Барселоне» в матчах с «Олимпиакосом» и «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста по-прежнему восстанавливается после полученной травмы бедра.

Источник: AP 2017

По этой причине хавбек не сыграет с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (31 октября) и с «Севильей» в следующем туре чемпионата Испании (4 ноября), сообщает Football Espana.

Ранее Иньеста пропустил выездной матч Примеры против «Атлетика», который завершился победой каталонского клуба со счётом 2:0.

Иньеста, подписавший с «Барселоной» пожизненный контракт, выходил на поле в 12 из 15 игр под руководством Эрнесто Вальверде во всех турнирах текущего сезона.

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