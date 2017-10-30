«Астана» установила рекорд по беспроигрышной серии на своем поле
Футболисты «Астаны», проиграв в последнем матче
Футболисты «Астаны», проиграв в последнем матче
На своем поле подопечные Станимира Стойлова не проигрывали на протяжении 26 матчей, если говорить в календарных измерениях, то больше года. Последний раз «Астана» проигрывала на своем поле 10 сентября 2016 года.
Эти 26 матчей в себя вместили 8 игр в рамках еврокубков, в том числе 4 в рамках группового этапа Лиги Европы, одна кубковая игра и 17 матчей
Ранее самой длинной домашней беспроигрышной серии «Астаны» была серия матчей с 4 октября 2014 года по 18 августа 2015, когда столичные футболисты не проигрывали дома 18 игр.
На 1 матч меньше продлилась серия 2016 года, когда команда не проигрывала дома с 12 марта по 21 августа.