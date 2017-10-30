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12:10 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» установила рекорд по беспроигрышной серии на своем поле

Футболисты «Астаны», проиграв в последнем матче Премьер-Лиги алматинскому «Кайрату» на своем поле (0:2), прервали домашнюю серию без поражений.

На своем поле подопечные Станимира Стойлова не проигрывали на протяжении 26 матчей, если говорить в календарных измерениях, то больше года. Последний раз «Астана» проигрывала на своем поле 10 сентября 2016 года.

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Эти 26 матчей в себя вместили 8 игр в рамках еврокубков, в том числе 4 в рамках группового этапа Лиги Европы, одна кубковая игра и 17 матчей Премьер-Лиги.

Ранее самой длинной домашней беспроигрышной серии «Астаны» была серия матчей с 4 октября 2014 года по 18 августа 2015, когда столичные футболисты не проигрывали дома 18 игр.

На 1 матч меньше продлилась серия 2016 года, когда команда не проигрывала дома с 12 марта по 21 августа.

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