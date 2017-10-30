Главные интриги финиша КПЛ, или при каких условиях в «золотом матче» могут сыграть «Кайрат» и «Астана»
По итогам 32-го тура определились неудачники нынешнего сезона в
По итогам 32-го тура определились неудачники нынешнего сезона в
Как известно,
В переходной игре с «Махтааралом», скорее всего, сыграет «Акжайык».
Что касается чемпионства, то «Астане» необходимо непременно побеждать «Акжайык», чтобы сохранить минимальный отрыв от «Кайрата». Тогда столичная команда в четвертый раз подряд выиграет чемпионат. Алматинцы завоюют золотые медали в том случае, если в своем матче победят «Актобе», а астанчане сыграют вничью или проиграют уральцам.
В случае поражения «Астаны» и ничьей во встрече «Кайрат» — «Актобе» команды наберут равное количество очков — по 76. Тогда чемпион определится в дополнительном, «золотом матче».
Также в 33-м туре выявится обладатель четвертой путевки в еврокубки. Она достанется команде, занявшей четвертое место в таблице. Пока на нем находятся футболисты «Иртыша», опережающие всего на одно очко идущего следом «Тобол». В последнем туре павлодарцы на своем поле примут «Шахтер», а костанайцы дома сыграют с «Атырау». Как видно, только победа гарантирует «Иртышу» место в еврокубках, если, конечно, «Тобол» не умудрится проиграть при своих болельщиках.
Напомним, что матчи заключительного 33-го тура