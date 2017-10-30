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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Главные интриги финиша КПЛ, или при каких условиях в «золотом матче» могут сыграть «Кайрат» и «Астана»

По итогам 32-го тура определились неудачники нынешнего сезона в премьер-лиге, которые напрямую вылетели в первую лигу, тогда как чемпион и обладатель четвертой путевки в еврокубки выявятся в заключительном 33-м туре. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, премьер-лигу покидают последние две команды, занявшие 11-е и 12-е места соответственно. На них сейчас располагаются «Тараз» и «Окжетпес», которые вне зависимости от результатов последних игр чемпионата, не поднимутся на десятое место, дающее право на участие в переходном матче с третьим клубом из первой лиги. То есть таразцы и кокшетаусцы следующий сезон начнут в низшем дивизионе, а их места в классе сильнейших займут талдыкорганский «Жетысу» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».

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В переходной игре с «Махтааралом», скорее всего, сыграет «Акжайык». Во-первых, уральцы в таблице идут десятыми и на три очка отстают от расположившегося на девятой строчке «Актобе». Во-вторых, имеют худшую разницу мячей, которую навряд ли нивелируют в последнем туре. Уж слишком много всего и даже нереального должно совпасть, чтобы «Акжайык» миновал участия в переходном матче.

Что касается чемпионства, то «Астане» необходимо непременно побеждать «Акжайык», чтобы сохранить минимальный отрыв от «Кайрата». Тогда столичная команда в четвертый раз подряд выиграет чемпионат. Алматинцы завоюют золотые медали в том случае, если в своем матче победят «Актобе», а астанчане сыграют вничью или проиграют уральцам.

В случае поражения «Астаны» и ничьей во встрече «Кайрат» — «Актобе» команды наберут равное количество очков — по 76. Тогда чемпион определится в дополнительном, «золотом матче».

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Также в 33-м туре выявится обладатель четвертой путевки в еврокубки. Она достанется команде, занявшей четвертое место в таблице. Пока на нем находятся футболисты «Иртыша», опережающие всего на одно очко идущего следом «Тобол». В последнем туре павлодарцы на своем поле примут «Шахтер», а костанайцы дома сыграют с «Атырау». Как видно, только победа гарантирует «Иртышу» место в еврокубках, если, конечно, «Тобол» не умудрится проиграть при своих болельщиках.

Напомним, что матчи заключительного 33-го тура премьер-лиги пройдут 5 ноября. Встречаются «Астана» — «Акжайык», «Кайрат» — «Актобе», «Ордабасы» — «Окжетпес», «Иртыш» — «Шахтер», «Тобол» — «Атырау», «Тараз» — «Кайсар».

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