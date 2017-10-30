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10:11 (мск), источник: Prosports.kz

«Кайрат» обыгрывает нас в любом составе и с любым тренером"

5 громких цитат 32-го тура КПЛ.

Источник: Prosports.kz

Стоилов и Хамитжанов говорят о последствиях поражения от «Кайрата», Ваит Талгаев находит позитивные моменты сезона в исполнении «Тараза», а Самат Смаков обещает, что когда-нибудь вернется в «Актобе».

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Саян Хамитжанов, генеральный менеджер «Астаны»:

— Наверное, уже можно сказать, что «Кайрат» становится неудобным соперником для нас, потому что обыгрывает нас в любом составе и с любым тренером. «Кайрату» легче играть с нами, чем с условными «Окжетпесом» или «Атырау.

Мы всегда уступаем «Кайрату» тактически, и в этом основная проблема. Будем думать, как решать этот вопрос. Очевидно, нужно поломать голову и найти, где мы допускаем просчеты, потому что, на мой взгляд, мы не уступаем сопернику в классе игроков или самоотдаче, по качеству тренерского состава. Возможно, против «Кайрата» следует играть иначе, чем мы это делаем с другими командами Премьер-Лиги. Нужно играть тактически гибче и быть хитрее, а не только уповать на свою силу и игру первым номером.

Станимир Стоилов, главный тренер «Астаны»:

— У нас есть стратегия на год, и если мы в последнем туре выиграем «Акжайык» — значит все нормально, и наша стратегия себя полностью оправдала. Самое важное выиграть чемпионат, все остальное уходит на второй план, мы где-то применяли ротацию, давали отдохнуть футболистам. Теперь если выиграем в последнем туре — значит, наш план сработал, если нет — то значит наш план был не так хорош. Это касается не только матча с «Ордабасы».

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Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:

— Чемпионат закончился — «Тараз» вылетел, всю ответственность беру на себя. С команды сняли шесть очков, я как тренер не смог вытащить парней из психологической ямы. Команда сломалась психологически, за три тура когда казалось бы задачи решены снимают шесть очков — это видимо наша судьба. Прошу прощения перед болельщиками, что не оправдали надежд.

Единственный плюс это то, что мы открыли для себя хороших молодых игроков — Шадманов, Зайнутдинов, Сейдахмет. Вылета я себе не прощу, мне с этим жить.

Самат Смаков, игрок «Ордабасы»:

— В Актобе все спрашивали, когда я вернусь. Несомненно, это очень приятно. Приятно, что ценят, уважают и ждут. Чуть ли не каждый второй интересовался о моем возвращении. Я не мог ответить что-то конкретное. Но всем передал, что обязательно сюда вернусь, как говорил и раньше. Не знаю когда, но вернусь…

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— Алексей Петрушин, главный тренер «Ордабасы»:

— Мы свою задачу решили, и не подумайте, что мы приехали с таким составом специально, просто у нас много травмированных игроков, в таком составе мы впервые играли. У «Актобе» желание выиграть было больше, нужно было набирать 33 очка, чтобы избежать переходных матчей. Единственное есть претензии к ребятам, почему после второго пропущенного мяча, минут пятнадцать до конца матча, заиграли в тот футбол в который команда играла на протяжении всего сезона.

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