Еркебулан Сейдахмет может перейти в российский клуб

Затем, также в составе сборной U-19, он отправится на отборочный турнир чемпионата Европы. Что касается будущего Еркебулана, то сейчас у него безвозмездная аренда в «Таразе», которая заканчивается 30 ноября. На данный момент футболист имеет несколько предложений от футбольных команд. Интерес к нему проявляют в настоящее время три казахстанских клуба Премьер-Лиги и два клуба из России. Пока называть их преждевременно, но могу сказать, что в будущем году выступать за «Тараз» он уже не будет. В какой команде мы его увидим в следующем сезоне, будет зависеть от него, — сказал Хутиди.



Стоит отметить, что Сейдахмет в этом сезоне выходил в составе «Тараза» в 15 матчах КПЛ и отметился голом в ворота павлодарского «Иртыша».