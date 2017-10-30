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10:07 (мск), источник: Sports.kz

Еркебулан Сейдахмет может перейти в российский клуб

Основатель таразской частной футбольной школы «Монтажник» Георгий Хутиди рассказал Sports.kz о дальнейших планах своего воспитанника — одного из самых перспективных футболистов Казахстана Еркебулана Сейдахмета, который нынешний сезон проводит в составе команды «Тараз».

— Сейчас Сейдахмет находится в расположении юношеской сборной Казахстана U-19 в Армении, где она проводит товарищеские матчи с юношами этой страны.

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Затем, также в составе сборной U-19, он отправится на отборочный турнир чемпионата Европы. Что касается будущего Еркебулана, то сейчас у него безвозмездная аренда в «Таразе», которая заканчивается 30 ноября. На данный момент футболист имеет несколько предложений от футбольных команд. Интерес к нему проявляют в настоящее время три казахстанских клуба Премьер-Лиги и два клуба из России. Пока называть их преждевременно, но могу сказать, что в будущем году выступать за «Тараз» он уже не будет. В какой команде мы его увидим в следующем сезоне, будет зависеть от него, — сказал Хутиди.

Стоит отметить, что Сейдахмет в этом сезоне выходил в составе «Тараза» в 15 матчах КПЛ и отметился голом в ворота павлодарского «Иртыша».

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