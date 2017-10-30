Футболисты «Кельна» потерпели восьмое поражение в 10 матчах чемпионата Германии

Однако удержать преимущество гостям не удалось: во второй половине игры Леон Бэйли и Свен Бендер забили два мяча и «Байер» победил со счетом 2:1. После 10 туров у «Кельна» всего 2 зачетных балла и последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги. Впереди мюнхенская «Бавария», у которой 23 очка. В четверг, 2 ноября «Кельн» примет БАТЭ на своем поле в матче 4-го тура группы Н Лиги Европы.