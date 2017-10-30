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09:39 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Кельна» потерпели восьмое поражение в 10 матчах чемпионата Германии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники борисовского БАТЭ по групповому этапу Лиги Европы футболисты «Кельна» снова не смогли добиться победы в чемпионате Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2017

В поединке 10-го тура в Леверкузене «Кельн» вышел вперед в середине первого тайма после удара Серу Жирасси.

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 10, 28.10.2017, 16:30
Байер
2Кельн1

Однако удержать преимущество гостям не удалось: во второй половине игры Леон Бэйли и Свен Бендер забили два мяча и «Байер» победил со счетом 2:1. После 10 туров у «Кельна» всего 2 зачетных балла и последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги. Впереди мюнхенская «Бавария», у которой 23 очка. В четверг, 2 ноября «Кельн» примет БАТЭ на своем поле в матче 4-го тура группы Н Лиги Европы.

Остальные соперники борисовчан успешно провели встречи своих национальных чемпионатов. Белградская «Црвена Звезда» в 15-м туре победила на выезде «Земун» с минимальным счетом 1:0 и возглавляет чемпионат Сербии, имея в своем активе 40 очков.

Лондонский «Арсенал» в домашней игре 10-го тура одолел «Суонси» — 2:1 и, набрав 19 очков, занимает 5-е место в английской премьер-лиге. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 28 зачетных баллов.

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