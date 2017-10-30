Солигорский «Шахтер» лидирует, новополоцкий «Нафтан» покидает высшую лигу чемпионата Беларуси

Хотя новополочане и сумели отобрать очки у действующего чемпионата страны борисовского БАТЭ, сыграв вничью 1:1, это не спасло их от вылета из элиты. За три тура до финиша первенства «Нафтан» имеет всего 10 зачетных баллов и при любых исходах оставшихся игр уже не сможет подняться выше 15-го места.

На нем сейчас находится «Ислочь», у которой 18 очков. В прошлом туре подопечные Виталия Жуковского крупно уступили минскому «Динамо» — 1:5, но все еще имеют шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Правда, для этого им необходимо побеждать в оставшихся встречах и надеяться на осечки остальных аутсайдеров — мозырской «Славии», имеющей 20 очков; могилевского «Днепра», «Минска» и столичных «Крумкачоў», у которых по 22 балла.

В верхней части турнирной таблицы борьба в самом разгаре. Лидер первенства солигорский «Шахтер» победил у себя дома «Днепр» 2:1 и набрал 62 очка, минское «Динамо» имеет 59 баллов, еще на очко отстает БАТЭ.

В следующем утре встречаются:

3 ноября — «Днепр» — «Славия», «Витебск» — «Ислочь.

4 ноября — «Крумкачы» — «Гомель», «Неман» — «Динамо» (Брест), «Нафтан» — «Шахтер».