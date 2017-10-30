«Маккаби» перед игрой с «Астаной» дома забил пять мячей в чемпионате Израиля
Футбольный клуб «Маккаби» из
Футбольный клуб «Маккаби» из
Матч, прошедший в Нетанье, завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.
В составе победителей
После девяти туров «Маккаби» с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице.
Напомним, «Маккаби» является соперником «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы. 2 ноября команды встретятся между собой в рамках четвертого тура. Первый матч в Астане завершился крупной победой подопечных Станимира Стойлова со счетом 4:0.