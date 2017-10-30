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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Маккаби» перед игрой с «Астаной» дома забил пять мячей в чемпионате Израиля

Футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива одержал крупную победу над «Хапоэлем» (Акко) в девятом туре чемпионата Израиля, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Нетанье, завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

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В составе победителей хет-трик оформил Элиран Атар (28-я, 76-я и 90-я минуты), а Ави Рикан записал на свой счет дубль (30-я и 69-я). У гостей отличились Габи Каниковски (80-я) и Фейсал Мулич (86-я). При этом на 53-й минуте игрок «Хапоэля» не реализовал пенальти.

После девяти туров «Маккаби» с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице.

Напомним, «Маккаби» является соперником «Астаны» по групповому этапу Лиги Европы. 2 ноября команды встретятся между собой в рамках четвертого тура. Первый матч в Астане завершился крупной победой подопечных Станимира Стойлова со счетом 4:0.

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