«Маккаби» перед игрой с «Астаной» дома забил пять мячей в чемпионате Израиля

Матч, прошедший в Нетанье, завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Элиран Атар (28-я, 76-я и 90-я минуты), а Ави Рикан записал на свой счет дубль (30-я и 69-я). У гостей отличились Габи Каниковски (80-я) и Фейсал Мулич (86-я). При этом на 53-й минуте игрок «Хапоэля» не реализовал пенальти.

После девяти туров «Маккаби» с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице.