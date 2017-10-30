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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона-2018». Что поменял «Муравей»

Рассказываем, как изменилась каталонская команда под руководством Эрнесто Вальверде.

Источник: Спорт-Экспресс

Эрнесто Вальверде недавно отметил первую круглую дату в своей новой сине-гранатовой жизни — 100 дней на посту главного тренера «Барселоны». Президенты и премьер-министры, подходя к этой отметке, дают краткий отчет о проделанной работе — Вальверде в таком докладе было бы что рассказать. Каталонская команда меняется в его руках, все больше принимая законченный и самобытный образ. Рассмотрим эти изменения подробнее.

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Тон разговору должен задать один простой факт — эстремадурский специалист (Вальверде родился в городке Вьяндар-де-ла-Вера с населением в несколько сотен человек) стал тренером одной «Барселоны», а в сезон вошел с совершенно другой. Если при спуске на воду нового корабля о его борт на счастье разбивается бутылка шампанского, то, когда из сине-гранатовых доков вышла «Барса» Вальверде, на нее рухнул башенный кран. На счастье, разумеется.

Для начала билет в один конец до Парижа купил Неймар — и за несколько недель до старта сезона развалился сыгранный атакующий трезубец, один из сильнейших в истории футбола, и в результате «Барса» была разбита «Реалом» в споре за Суперкубок Испании (1:5 по сумме двух матчей). Затем, не успев натереть даже несколько мозолей, из-за травмы подколенного сухожилия на 3−4 месяца выбыл Усман Дембеле, самое дорогое приобретение в истории клуба — и планы по неймарозамещению силами молодого француза были отложены до нового года. Наконец, каталонский референдум, угрозы исключения команды из ла лиги и игра при пустых трибунах против «Лас-Пальмаса» — вряд ли на тренерских курсах Вальверде рассказывали, как справляться с подобным давлением.

ХЛАДНОКРОВИЕ ВАЛЬВЕРДЕ

Но «Муравей» на каждом этапе этого безумного периода, когда рядом с ним кучно падали горящие балки, неизменно демонстрировал удивительное спокойствие. Здесь требуется пояснение — «Муравьем» Вальверде еще в бытность игроком назвал Хавьер Клементе. У баскского тренера была маленькая лодка, которую он ласково окрестил Txingurri (баск. «Муравей»), и когда 22-летний Эрнесто оказался в «Эспаньоле», которым руководил Клементе, тот сразу же выбрал прозвище для новичка.

«Он был такой худосочный и невысокий, — 167 сантиметров, ниже Месси — что же тут удивительного. Помню, ему это не понравилось, и должен признаться, что сослужил Вальверде плохую службу — это имя приклеилось к нему на всю жизнь», — вспоминал потом баск. Впрочем, сейчас история про «Муравья» — это история не про габариты, а про работоспособность и стрессоустойчивость.

Ушел Неймар? Ничего страшного, это только развязало тренеру руки, теперь не нужно молиться на трио в нападении и навсегда быть закованным в цепи 4−3−3. Травмировался Дембеле? Печально, но в обойме голодный до футбола Жерар Деулофеу, Пако Алькасер на сухом пайке и россыпь звездочек из академии, справимся.

«Независимая Каталония? Давайте не будем смешивать спорт и политику», — вежливо улыбается Вальверде. — «Я за мир во всем мире». Хладнокровие «Муравья» распространилось на всех — и команда смогла пережить непростые времена. «Нам было известно, что Вальверде — большой специалист, умный, умеющий прекрасно руководить командной игрой. Он нас не разочаровал. Эрнесто влюбил в себя всех в “Барселоне” и, в первую очередь, “Камп Ноу”. За эти 100 дней он вернул нам спокойствие», — сказал на днях Хосеп Бартомеу, президент каталонского клуба.

НОВЫЕ СХЕМЫ

Переход бразильца в «ПСЖ» на самом деле мог восприниматься новым тренером сине-гранатовых как подарок. Его любимые схемы — 4−4−2 (когда мячом владеет соперник) и 4−2−3−1 или 3−5−2 (когда мяч у «Барселоны»), но уж никак не десятилетиями исповедуемая каталонцами 4−3−3. Так что переезд Неймара позволил ему сразу же отказаться от старых методов и внедрить свои. Главная перемена — позиция на поле Лионеля Месси. Аргентинец перестал глубоко опускаться за мячом и играет теперь в центре нападения, хотя постепенный отход в полузащиту многими рассматривался как наиболее вероятное продолжение карьеры Лео. Когда атакует соперник, впереди остаются Месси и Луис Суарес. Когда нападает «Барса», уругваец смещается на фланг, а аргентинец выдвигается на острие. Впрочем, вы же понимаете, что все относительно, и две главные звезды барселонской атаки всегда могут поменяться местами.

У этого решения Вальверде есть ряд последствий:

1. Месси стал больше забивать (16 голов в 15 матчах), что, очевидно, не дает ему грустить (а счастливый Месси — это половина успеха команды).

2. Суарес стал забивать меньше (3 мяча в 12 играх). На фланге уругвайцу неуютно, он смотрится там не слишком ловко, отсюда общая неуверенность и промахи из выгоднейших ситуаций. Видеоролики с уругвайской злостью и досадой растут как грибы.

3. Пако Алькасер в принципе перестал попадать в состав. Один из самых талантливых испанских нападающих приходил в «Барсу» игроком ротации, на случай усталости или травмы кого-то из «трезубца». Теперь, когда впереди играют либо Месси с Суаресом, либо один Лео, шансы Пако на попадание в основу не просто стремятся к нулю, а становятся отрицательными.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

В обновленной расстановке важную роль начинают играть фланги, особенно, левый — как раз тот, откуда исчез Неймар. Там вторую молодость обретает Жорди Альба, чьи спринтерские способности были несколько забыты при Луисе Энрике. Теперь Альба активнее поддерживает атаки и помогает максимально растягивать оборону противника — в восьми играх у него уже 5 голевых передач (причем 4 — на Месси), тогда как в прошлом сезоне за весь чемпионат набралось всего 6. «Вальверде знает, как читать игру, и это очень важно. Его приход в “Барселону” — большая удача для всех нас», сказал недавно защитник сине-гранатовых.

Помимо этого, доверие Вальверде придало сил Андресу Иньесте, которому прочили скорое расставание с клубом всей его жизни. Дон Андрес, недавно подписавший с каталонцами пожизненный контракт, снова дирижирует командной игрой в центре поля — и не только. В матче против «Малаги» он забил важный для себя и «Барселоны» мяч — первый за два года. Возвращаются на прежний уровень и Серхио Бускетс с Иваном Ракитичем, которые теперь часто играют в паре в опорной зоне.

НАДЕЖНАЯ ОБОРОНА

В 16 официальных играх этого сезона 9 пропущенных мячей (из которых 5 — в проигранном походе за Суперкубком) — не такой уж плохой показатель. «Барса» с августа не пропускала больше двух голов в одном матче, а в 10 турах ла лиги позволила противникам лишь 3 раза огорчить Марка-Андре тер Штегена. Жерар Пике и Самюэль Юмтити выглядят солидно и уверенно, а португальский новичок Нелсон Семеду, кажется, смог совершить невозможное — надежно закрыл самую проблемную зону последних лет, правый фланг защиты, оголившийся после ухода Дани Алвеса.

МАСТЕРСТВО ЗАМЕН

Уже не раз Вальверде демонстрировал, как мастерски он может перевернуть ход игры одной или двумя заменами. Очки в матчах с «Хетафе» (2:1) и «Атлетико» (1:1) были набраны благодаря этому мастерству. Главные джокеры сине-гранатового тренера — Паулинью, Денис Суарес и Серхи Роберто. Мощный бразилец сразу же нашел общий язык с Месси (на его счету уже — гол и результативная передача аргентинцу в матче против «Эйбара» (6:1), победный мяч в ворота «Хетафе» и гол «Атлетику» из Бильбао), молодой Суарес пока выглядит лучше своего более опытного однофамильца, а Роберто, освобожденный от повинности на правой бровке обороны, ловко раздает голевые пасы — их у него уже три.

Во всем этом чувствуется рука Вальверде. Когда его спросили про первую круглую дату, он улыбнулся: «100 дней? Скучными они точно не были. Я бы поставил команде 10 баллов из 10 за этот период». Основательно судить главного тренера каталонцев, конечно, будут не за 100, а, как минимум, за 365 дней — когда окончательно станет ясно, чего сможет добиться команда под его руководством.

Но в эту «Барселону"-2018 хочется верить — «Муравей» свое дело знает.

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