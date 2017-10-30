«Барселона-2018». Что поменял «Муравей»
Рассказываем, как изменилась каталонская команда под руководством Эрнесто Вальверде.
Рассказываем, как изменилась каталонская команда под руководством Эрнесто Вальверде.
Эрнесто Вальверде недавно отметил первую круглую дату в своей новой
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Тон разговору должен задать один простой факт — эстремадурский специалист (Вальверде родился в городке Вьяндар-де-ла-Вера с населением в несколько сотен человек) стал тренером одной «Барселоны», а в сезон вошел с совершенно другой. Если при спуске на воду нового корабля о его борт на счастье разбивается бутылка шампанского, то, когда из
Для начала билет в один конец до Парижа купил Неймар — и за несколько недель до старта сезона развалился сыгранный атакующий трезубец, один из сильнейших в истории футбола, и в результате «Барса» была разбита «Реалом» в споре за Суперкубок Испании (1:5 по сумме двух матчей). Затем, не успев натереть даже несколько мозолей,
ХЛАДНОКРОВИЕ ВАЛЬВЕРДЕ
Но «Муравей» на каждом этапе этого безумного периода, когда рядом с ним кучно падали горящие балки, неизменно демонстрировал удивительное спокойствие. Здесь требуется пояснение — «Муравьем» Вальверде еще в бытность игроком назвал Хавьер Клементе. У баскского тренера была маленькая лодка, которую он ласково окрестил Txingurri (баск. «Муравей»), и когда 22-летний Эрнесто оказался в «Эспаньоле», которым руководил Клементе, тот сразу же выбрал прозвище для новичка.
«Он был такой худосочный и невысокий, — 167 сантиметров, ниже Месси — что же тут удивительного. Помню, ему это не понравилось, и должен признаться, что сослужил Вальверде плохую службу — это имя приклеилось к нему на всю жизнь», — вспоминал потом баск. Впрочем, сейчас история про «Муравья» — это история не про габариты, а про работоспособность и стрессоустойчивость.
Ушел Неймар? Ничего страшного, это только развязало тренеру руки, теперь не нужно молиться на трио в нападении и навсегда быть закованным в цепи 4−3−3. Травмировался Дембеле? Печально, но в обойме голодный до футбола Жерар Деулофеу, Пако Алькасер на сухом пайке и россыпь звездочек из академии, справимся.
«Независимая Каталония? Давайте не будем смешивать спорт и политику», — вежливо улыбается Вальверде. — «Я за мир во всем мире». Хладнокровие «Муравья» распространилось на всех — и команда смогла пережить непростые времена. «Нам было известно, что Вальверде — большой специалист, умный, умеющий прекрасно руководить командной игрой. Он нас не разочаровал. Эрнесто влюбил в себя всех в “Барселоне” и, в первую очередь, “Камп Ноу”. За эти 100 дней он вернул нам спокойствие», — сказал на днях Хосеп Бартомеу, президент каталонского клуба.
НОВЫЕ СХЕМЫ
Переход бразильца в «ПСЖ» на самом деле мог восприниматься новым тренером
У этого решения Вальверде есть ряд последствий:
1. Месси стал больше забивать (16 голов в 15 матчах), что, очевидно, не дает ему грустить (а счастливый Месси — это половина успеха команды).
2. Суарес стал забивать меньше (3 мяча в 12 играх). На фланге уругвайцу неуютно, он смотрится там не слишком ловко, отсюда общая неуверенность и промахи из выгоднейших ситуаций. Видеоролики с уругвайской злостью и досадой растут как грибы.
3. Пако Алькасер в принципе перестал попадать в состав. Один из самых талантливых испанских нападающих приходил в «Барсу» игроком ротации, на случай усталости или травмы
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
В обновленной расстановке важную роль начинают играть фланги, особенно, левый — как раз тот, откуда исчез Неймар. Там вторую молодость обретает Жорди Альба, чьи спринтерские способности были несколько забыты при Луисе Энрике. Теперь Альба активнее поддерживает атаки и помогает максимально растягивать оборону противника — в восьми играх у него уже 5 голевых передач (причем 4 — на Месси), тогда как в прошлом сезоне за весь чемпионат набралось всего 6. «Вальверде знает, как читать игру, и это очень важно. Его приход в “Барселону” — большая удача для всех нас», сказал недавно защитник
Помимо этого, доверие Вальверде придало сил Андресу Иньесте, которому прочили скорое расставание с клубом всей его жизни. Дон Андрес, недавно подписавший с каталонцами пожизненный контракт, снова дирижирует командной игрой в центре поля — и не только. В матче против «Малаги» он забил важный для себя и «Барселоны» мяч — первый за два года. Возвращаются на прежний уровень и Серхио Бускетс с Иваном Ракитичем, которые теперь часто играют в паре в опорной зоне.
НАДЕЖНАЯ ОБОРОНА
В 16 официальных играх этого сезона 9 пропущенных мячей (из которых 5 — в проигранном походе за Суперкубком) — не такой уж плохой показатель. «Барса» с августа не пропускала больше двух голов в одном матче, а в 10 турах ла лиги позволила противникам лишь 3 раза огорчить
МАСТЕРСТВО ЗАМЕН
Уже не раз Вальверде демонстрировал, как мастерски он может перевернуть ход игры одной или двумя заменами. Очки в матчах с «Хетафе» (2:1) и «Атлетико» (1:1) были набраны благодаря этому мастерству. Главные джокеры
Во всем этом чувствуется рука Вальверде. Когда его спросили про первую круглую дату, он улыбнулся: «100 дней? Скучными они точно не были. Я бы поставил команде 10 баллов из 10 за этот период». Основательно судить главного тренера каталонцев, конечно, будут не за 100, а, как минимум, за 365 дней — когда окончательно станет ясно, чего сможет добиться команда под его руководством.
Но в эту «Барселону"-2018 хочется верить — «Муравей» свое дело знает.