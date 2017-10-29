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29 октября, источник: Спорт-Экспресс

В Жироне не до жиру. «Реал» проиграл новичку

Второе поражение в чемпионате отдалило подопечных Зинедина Зидана от первого места на 8 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

РЕСПУБЛИКА КАТАЛОНИЯ

В минувшую пятницу в истории каталонского кризиса наступил решающий момент — Каталония официально признала свою независимость и объявила о создании Каталонской Республики. Житель Сабаделя тут же сжег свой испанский паспорт, а в Жироне — городе с одними из самых сильных сепаратистских настроений во всем регионе — спустили флаги Испании со всех правительственных зданий. На сентябрьской игре между местной командой и «Барселоной» весь стадион «Монтиливи» был усыпан «эстеладами» — главными флагами каталонских сепаратистов с желто-красными полосами и синим треугольником с белой звездой, а песни про независимость распевали в унисон фанаты с обеих сторон.

Политическая обстановка за последние дни раскалилась как сковорода, и были опасения, что «Реал» — главный символ Испании, которому в воскресенье предстояло играть против «Жироны» на выезде, — мог быть принят в самопровозглашенной Республике Каталония очень враждебно. Полиция всерьез рассматривала вариант с отменой и переносом матча по соображениям безопасности. «Сливочные» со своей стороны не выказывали какого-либо беспокойства. Зинедин Зидан после победного кубкового матча против «Фуэнлабрады» (2:0) сообщил: «Мы совершенно спокойны и уверены, что все пройдет в штатном режиме». Начо добавил: «Мы слышали о возможной отмене матча, но хотим играть и считаем, что не будет никаких проблем».

«КОРОЛЕВСКАЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ

Тем не менее, столичный клуб предпринял определенные меры безопасности. Например, мадридцы передвигались по Жироне на обычном автобусе, а не на клубном, чтобы не привлекать лишнее внимание «королевской» расцветкой и символикой. Это объяснили логистическими причинами — клубный автобус должен находиться в Лондоне, где «Реалу» на следующей неделе играть в Лиге чемпионов, — но очевидно, что у этого решения были и другие мотивы.

Ночь с субботы на воскресенье «Реал» провел в одной из гостиниц, на эти выходные ставшей самой охраняемой в Испании, настоящим «королевским» бункером. Говорят, мадридский клуб отговаривали от идеи останавливаться в Жироне на два дня и предлагали приехать сразу в воскресенье, субботняя Marca вышла с заголовком «Путешествие в никуда», но «сливочные» не стали менять планы — комфортный отдых футболистов был важнее.

ШТАНГИ ЗА «СЛИВОЧНЫХ»

В результате все тревоги оказались ложными. Да, в Жироне «Реал» столкнулся с серьезными проблемами, но все они были связаны с футболом и уж никак не с политикой. Время начала матча (16.15) пришлось на самый разгар сиесты — традиционного послеобеденного отдыха жителей Средиземноморья. Половина поля была залита ярким светом, половина — скрыта тенью. Гости в первом тайме играли против солнца, слепившего им глаза — тем удивительнее, что именно им удалось первыми выйти вперед. Спасителем отечества вновь выступил Иско — игрок хозяев пробил в штангу, мадридцы вышли в быструю контратаку, вратарь справился с ударом Криштиану Роналду, но Иско первым успел к отскоку.

Со штангами «сливочным» в этом сезоне вообще везет — соперники проверяют каркас ворот «Реала» чаще всего (9 попаданий). «Жирона» сделала это даже дважды, накопив злости и досады на вторую половину игры, в которой гости поплатились за то, что растранжирили массу моментов в первые 45 минут игры.

Хозяева добыли победу за 4 минуты — сначала Стуани издевательски легко прошел между Рамосом и Начо и мощно пробил в ближний угол, а потом Порту пяткой переправил в ворота удар-прострел Маффео — того самого, который съел Месси и даже не подавился в сентябрьской игре против «Барсы». Порту, похоже, находился в офсайде, но судья этого не заметил.

В МАДРИДЕ -8

Зидан не желал проигрывать. Он тут же перешел на схему с тремя оборонцами, сняв обоих крайних защитников — невыразительного Марселу и активного, но мало эффективного Ашрафа Хакими, вместо которых появились Васкес и Асенсио. Но «Жирона» встала стеной, защищая вторую в сезоне домашнюю победу, да еще какую! Родной город опального президента Каталонии Карлеса Пучдемона стал неприступной крепостью для главного символа Испании и «королевской» власти. В сети сразу начались шутки, что этот результат будет опротестован в Конституционном суде. Республика Каталония отпраздновала свой первый большой успех.

«Реал» потерпел второе поражение в чемпионате, впервые с 1990 года уступив в дебютной встрече новичку ла лиги, Бензема и Роналду вновь остались на сухом пайке, а «Барселона», выигравшая свой матч в Бильбао, еще больше оторвалась от «сливочных». До зимы в Мадриде далеко, но холода неожиданно пришли в октябре: за окном уже «-8».

Жирона 2:1
Первый тайм: 0:1
Реал
29.10.2017, 18:15 основной раунд: 10-й тур Montilivi
Главные тренеры
Пабло Мачин Зинедин Зидан
Голы
54′ Кристиан Стуани 7
58′ Кристиан Порту (П. Маффео) 9
22 Франсиско Роман Иско 12′
Составы
Яссин Буну 13
Пабло Маффео 25
87′ Франсиско Адай 11
Бернардо Эспиноса 2
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Марк Муньеса 20
Алекс Гранель 6
Пере Понс 8
82′ Кристиан Порту 9
Оларенваджу Кайоде 18
75′ Гарсиа Фрейре Борха 24
Давид Тимор 16
88′ Кристиан Стуани 7
90+4′ Хоан Мохика 3
13 Франсиско Кортес Касилья
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич 45′
22 Франсиско Роман Иско
7 Криштиану Роналду
9 Карим Бензема
14 Каземиру
19 Ашраф Хакими 66′
20 Марко Асенсио
12 Марселу 66′
17 Лукас Васкес
5 Рафаэль Варан 46′
6 Фернандес Иглесиас Начо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
2 Угловые 7
21 Фолы 11
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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