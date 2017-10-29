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«Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд) сыграют в 1/8 финала Кубка Германии
Чемпион и обладатель Кубка сыграют друг с другом.
Чемпион и обладатель Кубка сыграют друг с другом.
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. По ее итогам друг с другом сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Полностью пары выглядят следующим образом:
«Майнц» — «Штутгарт».
«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).
«Вердер» — «Фрайбург».
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер».
«Шальке» — «Кельн».
«Нюрнберг» — «Вольфсбург».
«Хайденхайм» — «Айнтрахт» (Франкфурт).
«Падерборн» — «Ингольштадт».
Матчи 1/8 финала Кубка Германии пройдут 19 и 20 декабря.
Напомним, «Боруссия» из Дортмунда является действующим обладателем трофея.