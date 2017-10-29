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22:46 (мск), источник: Советский спорт

«Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд) сыграют в 1/8 финала Кубка Германии

Чемпион и обладатель Кубка сыграют друг с другом.

Источник: Reuters

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. По ее итогам друг с другом сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Полностью пары выглядят следующим образом:

«Майнц» — «Штутгарт».

«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).

«Вердер» — «Фрайбург».

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер».

«Шальке» — «Кельн».

«Нюрнберг» — «Вольфсбург».

«Хайденхайм» — «Айнтрахт» (Франкфурт).

«Падерборн» — «Ингольштадт».

Матчи 1/8 финала Кубка Германии пройдут 19 и 20 декабря.

Напомним, «Боруссия» из Дортмунда является действующим обладателем трофея.

Боруссия Д
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