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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» в первом матче под руководством Пюэля выиграл у «Эвертона»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Эвертон» и добился победы со счётом 2:0.

Источник: AFP 2017

Оба мяча «лисы» забили в первом тайме — на 18-й минуте Джейми Варди счёт открыл, а на 29-й Демарай Грей установил окончательный результат.

Напомним, что «Лестер» сегодня проводил первый матч под руководством нового главного тренера — французского специалиста Клода Пюэля.

В таблице английского чемпионата «Лестер» (12 очков) располагается на 11-й строчке, а «Эвертон» (8 очков) занимает 18-ю строчку.

Лестер 2:0
Первый тайм: 2:0
Эвертон
29.10.2017, 19:00 основной раунд: 10-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Майкл Эпплтон Дэвид Ансуорт
Голы
18′ Джейми Варди (Р. Махрез) 9
29′ Демарэй Грэй (К. Фукс) 7
Составы
Каспер Шмайхель 1
Дэнни Симпсон 2
Уэстли Морган 5
Гарри Магуайр 15
Кристиан Фукс 28
Висенте де ла Фуэнте Иборра 21
Уилфред Ндиди 25
Демарэй Грэй 7
83′ Бен Чилвелл 3
Марк Олбрайтон 11
90′ Джейми Варди 9
Келечи Ихеаначо 8
75′ Рияд Махрез 26
Синдзи Окадзаки 20
1 Джордан Пикфорд
3 Лейтон Бэйнс
5 Эшли Уильямс
6 Фил Ягелка
43 Джонджо Кенни
17 Идрисса Гуйе 65′
26 Том Дэйвис 20′
29 Доминик Калверт-Льюин
10 Уэйн Руни 74′
18 Гильфи Тоур Сигурдссон
11 Кевин Миральяс 46′
54 Бени Банингиме
12 Аарон Леннон 46′
19 Умар Ньясс
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 2
3 Угловые 10
6 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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