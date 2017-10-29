"Зенит" перед игрой с "Локомотивом" накормил болельщиков и поднял планку организации матчей еще выше.
«Лестер» в первом матче под руководством Пюэля выиграл у «Эвертона»
В матче 10-го тура английской
В матче 10-го тура английской
Оба мяча «лисы» забили в первом тайме — на 18-й минуте Джейми Варди счёт открыл, а на 29-й Демарай Грей установил окончательный результат.
Напомним, что «Лестер» сегодня проводил первый матч под руководством нового главного тренера — французского специалиста Клода Пюэля.
В таблице английского чемпионата «Лестер» (12 очков) располагается на 11-й строчке, а «Эвертон» (8 очков) занимает 18-ю строчку.
|Майкл Эпплтон
|Дэвид Ансуорт
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)