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20:28 (мск), источник: ТАСС

«Реал» проиграл «Жироне» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 29 октября. «Реал» потерпел поражение от «Жироны» со счетом 1:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AP 2017

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Стуани (54-я минута) и Порту (58). У проигравших отличился Иско (12). «Жирона» прервала четырехматчевую победную серию «Реала» в чемпионате страны.

Ранее газета Marca сообщила, что матч может быть перенесен в случае объявления независимости Каталонии. В пятницу парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В свою очередь, сенат (верхняя палата парламента Испании) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

В турнирной таблице «Реал» занимает третье место, набрав 20 очков, «Жирона» с 12 очками идет 11-й.

В следующем туре «Реал» примет «Лас-Пальмас», «Жирона» в гостях сыграет с «Леванте». Обе встречи пройдут 5 ноября.

Жирона 2:1
Первый тайм: 0:1
Реал
29.10.2017, 18:15 основной раунд: 10-й тур Montilivi
Главные тренеры
Пабло Мачин Зинедин Зидан
Голы
54′ Кристиан Стуани 7
58′ Кристиан Порту (П. Маффео) 9
22 Франсиско Роман Иско 12′
Составы
Яссин Буну 13
Пабло Маффео 25
87′ Франсиско Адай 11
Бернардо Эспиноса 2
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Марк Муньеса 20
Алекс Гранель 6
Пере Понс 8
82′ Кристиан Порту 9
Оларенваджу Кайоде 18
75′ Гарсиа Фрейре Борха 24
Давид Тимор 16
88′ Кристиан Стуани 7
90+4′ Хоан Мохика 3
13 Франсиско Кортес Касилья
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич 45′
22 Франсиско Роман Иско
7 Криштиану Роналду
9 Карим Бензема
14 Каземиру
19 Ашраф Хакими 66′
20 Марко Асенсио
12 Марселу 66′
17 Лукас Васкес
5 Рафаэль Варан 46′
6 Фернандес Иглесиас Начо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
2 Угловые 7
21 Фолы 11
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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