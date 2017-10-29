«Реал» проиграл «Жироне» в матче чемпионата Испании по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Стуани (54-я минута) и Порту (58). У проигравших отличился Иско (12). «Жирона» прервала четырехматчевую победную серию «Реала» в чемпионате страны.
Ранее газета Marca сообщила, что матч может быть перенесен в случае объявления независимости Каталонии. В пятницу парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В свою очередь, сенат (верхняя палата парламента Испании) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.
В турнирной таблице «Реал» занимает третье место, набрав 20 очков, «Жирона» с 12 очками идет 11-й.
В следующем туре «Реал» примет «Лас-Пальмас», «Жирона» в гостях сыграет с «Леванте». Обе встречи пройдут 5 ноября.