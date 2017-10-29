«Реал» проиграл «Жироне» в матче чемпионата Испании по футболу

Ранее газета Marca сообщила, что матч может быть перенесен в случае объявления независимости Каталонии. В пятницу парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В свою очередь, сенат (верхняя палата парламента Испании) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.