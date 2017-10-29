«Наполи» обыграл «Сассуоло» и сохранил лидерство в чемпионате Италии
ТАСС, 29 октября. «Наполи» одержал победу над «Сассуоло» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 29 октября. «Наполи» одержал победу над «Сассуоло» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Аллан (22-я минута), Хосе Кальехон (44) и Дрис Мертенс (54). У проигравших отличился Диего Фальсинелли (41).
«Наполи»
В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Кьево», «Сассуоло» примет «Милан». Обе встречи пройдут 5 ноября.
Результаты других матчей дня:
«Беневенто» — «Лацио» — 1:5;.
«Кротоне» — «Фиорентина» — 2:1;.
«Сампдория» — «Кьево» — 4:1;.
СПАЛ — «Дженоа» — 1:0;.
«Удинезе» — «Аталанта» — 2:1.
|Маурицио Сарри
|Кристиан Букки
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)