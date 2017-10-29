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19:29 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» обыграл «Сассуоло» и сохранил лидерство в чемпионате Италии

ТАСС, 29 октября. «Наполи» одержал победу над «Сассуоло» со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Аллан (22-я минута), Хосе Кальехон (44) и Дрис Мертенс (54). У проигравших отличился Диего Фальсинелли (41).

«Наполи» по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне первенства страны. Клуб продолжает лидировать в турнире, набрав 31 очко из 33 возможных. «Сассуоло» с восемью очками идет 17-м.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Кьево», «Сассуоло» примет «Милан». Обе встречи пройдут 5 ноября.

Результаты других матчей дня:

«Беневенто» — «Лацио» — 1:5;.

«Кротоне» — «Фиорентина» — 2:1;.

«Сампдория» — «Кьево» — 4:1;.

СПАЛ — «Дженоа» — 1:0;.

«Удинезе» — «Аталанта» — 2:1.

Наполи 3:1
Первый тайм: 2:1
Сассуоло
29.10.2017, 17:00 основной раунд: 11-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Кристиан Букки
Голы
22′ Маркес Лоурейру Аллан 5
44′ Андреа Консильи 47
54′ Дрис Мертенс (Р. Альбиоль) 14
11 Диего Фальчинелли (М. Политано) 41′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Кристиан Маджо 11
Влад Кирикеш 21
Фаузи Гулям 31
Рауль Альбиоль 33
Маркес Лоурейру Аллан 5
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Дрис Мертенс 14
68′ Марек Хамшик 17
79′ Петр Зелиньски 20
76′ Хосе Кальехон 7
Марко Рог 30
80′ Лоренцо Инсинье 24
88′ Эмануэле Джаккерини 15
47 Андреа Консильи
13 Федерико Пелузо
15 Франческо Ачерби
23 Марчелло Гаццола
28 Паоло Каннаваро
12 Стефано Сенси
29 Франческо Кассата 43′
16 Маттео Политано
6 Лука Маццителли 71′
17 Николас Пьерини
11 Диего Фальчинелли 85′
14 Джанлука Скамакка
90 Антонино Рагуза 56′ 18′
7 Симоне Миссироли
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 8
9 Удары в створ 1
5 Угловые 5
12 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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