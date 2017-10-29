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«Брайтон» и «Саутгемптон» сыграли вничью
В матче 10-го тура английской
В матче 10-го тура английской
Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер — Зе Амекc» (Брайтон энд Хоув), завершился со счётом 1:1.
На 7-й минуте Стивен Дэвис вывел «святых» вперёд. Отыграться хозяева сумели на 52-й минуте — Гленн Мюррей счёт сравнял.
|Брайтон & Хоув
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Саутгемптон
|Крис Хьютон
|Маурисио Пеллегрино
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)