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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брайтон» и «Саутгемптон» сыграли вничью

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптон» разошлись миром.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая на стадионе «Фалмер — Зе Амекc» (Брайтон энд Хоув), завершился со счётом 1:1.

На 7-й минуте Стивен Дэвис вывел «святых» вперёд. Отыграться хозяева сумели на 52-й минуте — Гленн Мюррей счёт сравнял.

Брайтон & Хоув 1:1
Первый тайм: 0:1
Саутгемптон
29.10.2017, 16:30 основной раунд: 10-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Маурисио Пеллегрино
Голы
52′ Гленн Маррей (П. Гросс) 17
8 Стивен Дэйвис 7′
Составы
Мэтью Райан 1
Сальтор Грау Бруно 2
90+1′ Гаэтан Бонг 3
Льюис Данк 5
79′ Шейн Даффи 22
Дэйл Стивенс 6
Дэйви Преппер 24
Антони Кноккарт 11
62′ Гленн Маррей 17
84′ Паскаль Гросс 13
Исайя Браун 37
87′ Хосе Искиэрдо 19
Солли Марч 20
44 Фрэйзер Форстер
2 Седрик Суариш
6 Уэсли Худт 62′
17 Виргил ван Дейк
21 Райан Бертранд
8 Стивен Дэйвис
14 Ориоль Ромеу
20 Маноло Габбьядини
16 Джеймс Уорд-Проуз 84′
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг
19 Софьян Буфаль 72′
22 Натан Редмонд
11 Душан Тадич 84′
7 Шейн Лонг
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 1
2 Угловые 7
9 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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