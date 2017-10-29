«Лацио» продлил серию поражений «Беневенто» в серии А до 11 игр

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на поле «Беневенто», завершилась со счетом 5:1 в пользу римской команды. Начало разгрому на 4-й минуте положил экс-защитник «Ростова» Баштуш, а после отличились Чиро Иммобиле (13), Адам Марушич (24), Марко Пароло (76) и Нани (86). У хозяев мяч забил Ашраф Лазаар.

«Лацио» набрал 28 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидирующим «Наполи» (игра в запасе) и занимающим вторую строчку «Ювентусом».