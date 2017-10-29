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17:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Лацио» продлил серию поражений «Беневенто» в серии А до 11 игр

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. Футболисты «Лацио» разгромили на выезде «Беневенто» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на поле «Беневенто», завершилась со счетом 5:1 в пользу римской команды. Начало разгрому на 4-й минуте положил экс-защитник «Ростова» Баштуш, а после отличились Чиро Иммобиле (13), Адам Марушич (24), Марко Пароло (76) и Нани (86). У хозяев мяч забил Ашраф Лазаар.

«Лацио» набрал 28 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидирующим «Наполи» (игра в запасе) и занимающим вторую строчку «Ювентусом».

«Беневенто», который в новом сезоне дебютировал в элитном дивизионе, пока не набрал очков и занимает последнее 20-е место.

Беневенто 1:5
Первый тайм: 0:3
Лацио
29.10.2017, 14:30 основной раунд: 11-й тур Stadio Ciro Vigorito
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби Симоне Индзаги
Голы
55′ Ашраф Лазар (Д. Катальди) 77
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш (Ч. Иммобиле) 4′
17 Чиро Иммобиле (С. Милинкович-Савич) 13′
77 Адам Марушич (Ч. Иммобиле) 24′
16 Марко Пароло (Нани) 76′
7 Нани (Ч. Иммобиле) 86′
Составы
Альберто Бриньоли 22
Джанлука Ди Кьяра 17
Лоренцо Венути 23
Ашраф Лазар 77
Лука Антей 88
Данило Катальди 8
Раман Чибса 13
42′ Николас Виола 14
45′ Ледиан Мемушай 20
Амато Чичиретти 10
68′ Пьетро Йеммелло 33
Массимо Кода 11
79′ Кристиано Ломбарди 87
Гаэтано Летиция 3
1 Томас Стракоша
3 Стефан де Фрай
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
26 Штефан Раду
77 Адам Марушич
16 Марко Пароло
18 Ромеро Луис Альберто
17 Чиро Иммобиле
6 Пеззини Лейва Лукас 81′
20 Фелипе Кайседо
19 Сенад Лулич 71′
7 Нани
21 Сергей Милинкович-Савич 58′
5 Джордан Лукаку 86′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 9
2 Угловые 6
12 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беневенто
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