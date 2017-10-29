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17:07 (мск), источник: Прессбол

Точный удар Савицкого с пенальти обеспечил «Неману» гостевую победу над «Минском»

«Неман» на выезде взял верх над «Минском» в матче 27-го тура высшей лиги — 1:0.

МИНСК — НЕМАН — 0:1
Минск. 29 октября. Стадион ФК «Минск». 15.00.
Судьи — П. Коронец (Жодино), М. Комаровский, Д. Загорельский (оба — Орша).
МИНСК: Чесновский — Кулинич, Мицевски, Омельянчук (к), Мягков — Бессмертный, Евдокимов (Зинович, 46), Русак, Бахар (Васильев, 81) — Громыко (Луцевич, 71), Чович.
Запасные: Головенко, Шевченко, Казанцев, Концедайлов.
НЕМАН: Журов — Бебей, Кантария, Абуна, Анюкевич — Якимов, Климович — Савицкий (к), Жуковский (Зубков, 84), Яблонский (Верховцов, 91+) — Глеб (А. Концевой, 89).
Запасные: Курганский, Савостьянов, Коваленок, Горбач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Яблонский (14), Евдокимов (16), Громыко (59), Бахар (71), Журов (92+).
ГОЛ: 0:1 — Савицкий (81-п).
УДАЛЕНИЕ: Зинович (80).

Неман
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