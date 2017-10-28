Жозе-тайм. «МЮ» продолжает погоню за «Манчестер Сити»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Урал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Тосно
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Лацио
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Факел
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Ротор-Волгоград
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
28.10
Атлетик0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
28.10
Рома1
Болонья0
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе-тайм. «МЮ» продолжает погоню за «Манчестер Сити»

В субботу команда Моуринью ​обыграла одного из конкурентов благодаря голу в заключительный отрезок матча.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Главный кадр выходных, а то и всей осени.

Только что прозвучал финальный свисток центрального матча тура. Оператор выхватил крупным планом Жозе Моуринью, и тот, сверля камеру глазами, приложил палец к губам. На заднем плане неуверенной походкой со скрещенными руками к португальцу шел недовольный Маурисио Покеттино. Рукопожатие тренеров «МЮ» и «Тоттенхэма» было странным, но Моуринью, кажется, и не умеет нормально благодарить соперника за игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все знают, что Моуринью жить не может без эпатажа. Но без вызывающего поведения он был бы серым тренером, и его никто бы не боготворил (а таких много). Может быть, португалец и не получил бы работу в «Манчестер Юнайтед», ведь современным топ-клубам нужны не просто качественные специалисты, а тренеры-бренды, рекламный продукт. И у «МЮ» такой есть. Этот жест добавил Моуринью новых обожателей и укрепил любовь старых. Все сразу забыли, каким образом «Юнайтед» добыл победу над прямым конкурентом и серебряным призером прошлого чемпионата.

Моуринью частенько отражает чужие расстановки, что характеризует его игровой стиль — он уже давно не лезет в атаку, а действует от соперника. Когда-то сам португалец назвал подобную тактику «футболом 19 века» — несколько лет назад «Вест Хэм» Сэма Эллардайса приехал к «Челси» Моуринью исключительно обороняться и добился нулевой ничьей. Позже этот афоризм стали использовать против португальца: экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, например, как-то назвал Моуринью «королем футбола 19 века».

НЕХВАТКА КЕЙНА

«МЮ», как и в матче с «Ливерпулем», усыпил противника: «Тоттенхэму» великодушно позволили владеть мячом сколько влезет, но к воротам де Хеа он подбирался только через черный ход, да и тот охранялся самим испанцем. «Мы контролировали игру “Тоттенхэма”, — отметит на пресс-конференции Моуринью. — Соперник создал только один голевой момент — это сделал Алли». Жозе прав: даже удары в створ лондонцев были рыхлыми и неопасными.

А все почему? Потому что не играл лучший бомбардир «Тоттенхэма» и всей премьер-лиги. Несколько недель назад главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола, перечисляя конкурентов, неосторожно назвал «шпор» «командой Харри Кейна». Покеттино это обидело, и каталонец даже извинился. Но последние результаты доказывают, что Гвардьола был недалек от истины — без Кейна «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги и проиграл «Манчестер Юнайтед» в битве за вторую строчку чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ему просто нет замены. Льоренте уже 32, и его изначально брали на подмену. Янссен в аренде, да и не нужен незабивной голландский нападающий «Тоттенхэму». А больше никого и нет. Есть фланговый форвард Сон Хын Мин, которого Покеттино обычно и ставит на острие. Но за 90 минут на «Олд Траффорд» кореец ударил по воротам один раз — и мяч даже не долетел до створа. Недавно Сон Хын Мин признался, что называет Кейна «монстром». Неудивительно. «Если бы Алли забил, вы бы не спрашивали меня про Кейна, — чуть вскипел Покеттино после игры. — Все дело в результате. Не стоит говорить о Кейне».

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕРГЮСОНЕ

Можно только гадать, смог бы «МЮ» справиться с «Тоттенхэмом», если бы главный снайпер сезона успел восстановиться к матчу. Важно, что «Юнайтед» справился и так. Моуринью часто ругают за трусливую тактику, но оборону не хвалят за уверенную игру. А ведь без нее португалец не добился бы пяти сухих домашних побед на старте чемпионата. Отдельно стоит отметить Смоллинга, который в матче с «Тоттенхэмом» выиграл все верховые единоборства, девять раз выносил мяч, совершил четыре перехвата и ни разу не сфолил.

Во время загрузки произошла ошибка.

А победу «МЮ» принес Марсьяль. Точнее, позиционный просчет защитников «Тоттенхэма». «Мы могли проиграть из-за одной ошибки, но ее допустили «шпоры», — резюмировал Моуринью. Шла 81-я минута, когда Марсьяль послал мяч мимо Ллориса.

Помните времена, когда сэр Алекс Фергюсон нервно стучал по наручным часам и строго глядел на судей? Те времена прозвали Ферги-тайм — в первую очередь потому, что «МЮ» вырывал победы в концовках (чего стоит легендарный финал Лиги чемпионов с «Баварией»). Теперь в моде Жозе-тайм: в десяти матчах премьер-лиги «МЮ» десять раз забивал в заключительные десять минут основного времени или в добавленное.

Таблица чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед 1:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
28.10.2017, 14:30 основной раунд: 10-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Маурисио Покеттино
Голы
81′ Антони Марсьяль (Р. Лукаку) 11
Составы
Давид де Хеа 1
Эрик Байи 3
Фил Джоунс 4
Крис Смоллинг 12
73′ Антонио Валенсия 25
Ромелу Лукаку 9
Андер Агуэра Эррера 21
Неманья Матич 31
90′ Эшли Янг 18
Маттео Дармиан 36
65′ Генрих Мхитарян 22
Джесси Лингард 14
70′ Маркус Рэшфорд 19
Антони Марсьяль 11
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
15 Эрик Дайер
24 Серж Орье
33 Бен Дэйвис
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
29 Харри Уинкс
7 Сон Хын Мин 62′
18 Фернандо Льоренте
17 Мусса Сиссоко 62′
19 Мусса Дембеле
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
6 Угловые 3
12 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Крах Погорилой поднял зал
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге
Нидерланды просят РФ признать государственную допинговую систему
«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь