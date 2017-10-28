Жозе-тайм. «МЮ» продолжает погоню за «Манчестер Сити»

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ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Главный кадр выходных, а то и всей осени.

Только что прозвучал финальный свисток центрального матча тура. Оператор выхватил крупным планом Жозе Моуринью, и тот, сверля камеру глазами, приложил палец к губам. На заднем плане неуверенной походкой со скрещенными руками к португальцу шел недовольный Маурисио Покеттино. Рукопожатие тренеров «МЮ» и «Тоттенхэма» было странным, но Моуринью, кажется, и не умеет нормально благодарить соперника за игру.

Все знают, что Моуринью жить не может без эпатажа. Но без вызывающего поведения он был бы серым тренером, и его никто бы не боготворил (а таких много). Может быть, португалец и не получил бы работу в «Манчестер Юнайтед», ведь современным топ-клубам нужны не просто качественные специалисты, а тренеры-бренды, рекламный продукт. И у «МЮ» такой есть. Этот жест добавил Моуринью новых обожателей и укрепил любовь старых. Все сразу забыли, каким образом «Юнайтед» добыл победу над прямым конкурентом и серебряным призером прошлого чемпионата.

Моуринью частенько отражает чужие расстановки, что характеризует его игровой стиль — он уже давно не лезет в атаку, а действует от соперника. Когда-то сам португалец назвал подобную тактику «футболом 19 века» — несколько лет назад «Вест Хэм» Сэма Эллардайса приехал к «Челси» Моуринью исключительно обороняться и добился нулевой ничьей. Позже этот афоризм стали использовать против португальца: экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, например, как-то назвал Моуринью «королем футбола 19 века».

НЕХВАТКА КЕЙНА

«МЮ», как и в матче с «Ливерпулем», усыпил противника: «Тоттенхэму» великодушно позволили владеть мячом сколько влезет, но к воротам де Хеа он подбирался только через черный ход, да и тот охранялся самим испанцем. «Мы контролировали игру “Тоттенхэма”, — отметит на пресс-конференции Моуринью. — Соперник создал только один голевой момент — это сделал Алли». Жозе прав: даже удары в створ лондонцев были рыхлыми и неопасными.

А все почему? Потому что не играл лучший бомбардир «Тоттенхэма» и всей премьер-лиги. Несколько недель назад главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола, перечисляя конкурентов, неосторожно назвал «шпор» «командой Харри Кейна». Покеттино это обидело, и каталонец даже извинился. Но последние результаты доказывают, что Гвардьола был недалек от истины — без Кейна «Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги и проиграл «Манчестер Юнайтед» в битве за вторую строчку чемпионата.

Ему просто нет замены. Льоренте уже 32, и его изначально брали на подмену. Янссен в аренде, да и не нужен незабивной голландский нападающий «Тоттенхэму». А больше никого и нет. Есть фланговый форвард Сон Хын Мин, которого Покеттино обычно и ставит на острие. Но за 90 минут на «Олд Траффорд» кореец ударил по воротам один раз — и мяч даже не долетел до створа. Недавно Сон Хын Мин признался, что называет Кейна «монстром». Неудивительно. «Если бы Алли забил, вы бы не спрашивали меня про Кейна, — чуть вскипел Покеттино после игры. — Все дело в результате. Не стоит говорить о Кейне».

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕРГЮСОНЕ

Можно только гадать, смог бы «МЮ» справиться с «Тоттенхэмом», если бы главный снайпер сезона успел восстановиться к матчу. Важно, что «Юнайтед» справился и так. Моуринью часто ругают за трусливую тактику, но оборону не хвалят за уверенную игру. А ведь без нее португалец не добился бы пяти сухих домашних побед на старте чемпионата. Отдельно стоит отметить Смоллинга, который в матче с «Тоттенхэмом» выиграл все верховые единоборства, девять раз выносил мяч, совершил четыре перехвата и ни разу не сфолил.

А победу «МЮ» принес Марсьяль. Точнее, позиционный просчет защитников «Тоттенхэма». «Мы могли проиграть из-за одной ошибки, но ее допустили «шпоры», — резюмировал Моуринью. Шла 81-я минута, когда Марсьяль послал мяч мимо Ллориса.