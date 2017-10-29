Eurosport отметил игру Аршавина в матче «Кайрат» — «Астана»

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин продолжает приносить пользу своей команде. В матче 32 тура чемпионата Казахстана против «Астаны» Аршавин отметился голевой передачей, что не осталось без внимания сайта Eurosport.

«Кайрат» с помощью ассиста Андрея Аршавина победил «Астану» и сохранил шансы на титул, — такими словами описал Eurosport события в Астане.

Напомним, Аршавин принял участие в первом голе своей команды. Именно с его подачи углового отличился 21-летний защитник Айбол Абикен. Сама же встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата». Точку в матче поставил Жерар Гоу.

Таким образом, «Кайрат» набрал 75 очков и до одного балла сократил отставание от «Астаны» в борьбе за чемпионство. У обеих команд осталось по одной игре в чемпионате.