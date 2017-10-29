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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Eurosport отметил игру Аршавина в матче «Кайрат» — «Астана»

Полузащитник алматинского клуба отметился голевой передачей.

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин продолжает приносить пользу своей команде. В матче 32 тура чемпионата Казахстана против «Астаны» Аршавин отметился голевой передачей, что не осталось без внимания сайта Eurosport.

«Кайрат» с помощью ассиста Андрея Аршавина победил «Астану» и сохранил шансы на титул, — такими словами описал Eurosport события в Астане.

Напомним, Аршавин принял участие в первом голе своей команды. Именно с его подачи углового отличился 21-летний защитник Айбол Абикен. Сама же встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата». Точку в матче поставил Жерар Гоу.

Таким образом, «Кайрат» набрал 75 очков и до одного балла сократил отставание от «Астаны» в борьбе за чемпионство. У обеих команд осталось по одной игре в чемпионате.

В последнем туре, который пройдет 5 ноября, «Астана» примет уральский «Акжайык», а «Кайрат» дома сыграет с «Актобе». Стоит отметить, что перед этим, а именно в ночь со 2-го на 3-е ноября, «Астана» сыграет на выезде матч Лиги Европы против израильского «Маккаби».

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