Eurosport отметил игру Аршавина в матче «Кайрат» — «Астана»
Полузащитник алматинского клуба отметился голевой передачей.
Полузащитник алматинского клуба отметился голевой передачей.
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин продолжает приносить пользу своей команде. В матче 32 тура чемпионата Казахстана против «Астаны» Аршавин отметился голевой передачей, что не осталось без внимания сайта Eurosport.
«Кайрат» с помощью ассиста Андрея Аршавина победил «Астану» и сохранил шансы на титул, — такими словами описал Eurosport события в Астане.
Напомним, Аршавин принял участие в первом голе своей команды. Именно с его подачи углового отличился 21-летний защитник Айбол Абикен. Сама же встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кайрата». Точку в матче поставил Жерар Гоу.
Таким образом, «Кайрат» набрал 75 очков и до одного балла сократил отставание от «Астаны» в борьбе за чемпионство. У обеих команд осталось по одной игре в чемпионате.
В последнем туре, который пройдет 5 ноября, «Астана» примет уральский «Акжайык», а «Кайрат» дома сыграет с «Актобе». Стоит отметить, что перед этим, а именно в ночь со 2-го на 3-е ноября, «Астана» сыграет на выезде матч Лиги Европы против израильского «Маккаби».